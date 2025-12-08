Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan sürpriz talip
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na La Liga'dan sürpriz bir talip çıktı. İspanyol devi Sevilla'nın 24 yaşındaki tecrübeli eldiven için harekete geçmeye hazırlanıyor.
- Sevilla, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Mert Günok'un formsuz performansı nedeniyle Beşiktaş'ta kaleyi devralan 24 yaşındaki deneyimli kaleci Ersin Destanoğlu'na La Liga'dan sürpriz bir talip çıktı.
SEVILLA'DAN ERSİN'E KANCA
La Liga'da çalkantılı günler geçiren Sevilla'nın Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İspanyol devinin, kısa süre içerisinde deneyimli file bekçisi için harekete geçmeye hazırlandığı, siyah-beyazlıların devre arasında bir kaleci transferi yapması durumunda Ersin'in takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş forması ile bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Ersin, bu maçlarda kalesinde 7 gol görürken, 2 maçta da kalesini gole kapadı. Beşiktaş kariyerinde toplam 126 maça çıkan yıldız kaleci, 41 maçta rakiplerine gol izni vermedi.