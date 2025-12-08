Haberler

Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan sürpriz talip

Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan sürpriz talip
Güncelleme:
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na La Liga'dan sürpriz bir talip çıktı. İspanyol devi Sevilla'nın 24 yaşındaki tecrübeli eldiven için harekete geçmeye hazırlanıyor.

  • Sevilla, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
  • Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maçta 7 gol yedi ve 2 maçta kalesini gole kapadı.
  • Ersin Destanoğlu, Beşiktaş kariyerinde toplam 126 maça çıktı ve 41 maçta kalesini gole kapattı.

Mert Günok'un formsuz performansı nedeniyle Beşiktaş'ta kaleyi devralan 24 yaşındaki deneyimli kaleci Ersin Destanoğlu'na La Liga'dan sürpriz bir talip çıktı.

SEVILLA'DAN ERSİN'E KANCA

La Liga'da çalkantılı günler geçiren Sevilla'nın Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İspanyol devinin, kısa süre içerisinde deneyimli file bekçisi için harekete geçmeye hazırlandığı, siyah-beyazlıların devre arasında bir kaleci transferi yapması durumunda Ersin'in takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Ersin, bu maçlarda kalesinde 7 gol görürken, 2 maçta da kalesini gole kapadı. Beşiktaş kariyerinde toplam 126 maça çıkan yıldız kaleci, 41 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

sevilla ora direk bir ekip ersinin de parası ucuz zaten uyar yani bu alışveriş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
