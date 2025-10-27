Haberler

Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
Güncelleme:
Fenerbahçe SK başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç'un, Sevilla futbol kulübünü satın almak üzere olduğu iddia edildi. Del Nido ailesi arasındaki yönetim krizinin ardından Sevilla'nın el değiştirebileceği ve Ali Koç'un kulübün çoğunluk hissesini satın almak için ön araştırma yürüttüğü öne sürülüyor.

  • Ali Koç, La Liga kulübü Sevilla'nın çoğunluk hissesini satın almak için ön araştırma aşamasında bulunuyor.
  • Sevilla için Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun hisse başına 2.400 euro teklif sunduğu belirtiliyor.
  • Del Nido ailesindeki çekişme derinleşirse kulübün satış süreci hızlanabilir.

Geçtiğimiz ay Fenerbahçe SK başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç için flaş bir iddia gündeme geldi.

KOÇ'UN HEDEFİ SEVİLLA

La Liga temsilcisi Sevilla'da Del Nido ailesi arasındaki uzun süredir devam eden çekişme, kulübün el değiştirme ihtimalini gündeme getirdi. İddialara göre Ali Koç, kulübün çoğunluk hissesini satın almak için süreci yakından takip ediyor ve ön araştırma aşamasında bulunuyor.

HİSSE TEKLİFLERİ GÜNDEMDE

Haberde, Sevilla için şu ana kadar diğer yatırımcılardan gelen tekliflerin de yer aldığı aktarılıyor: Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun kulüp hisseleri için 2 400 euro/hisse değerinde teklifler sunduğu ifade edildi. Del Nido ailesindeki kriz derinleşirse satış sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor.

TÜRK İŞ İNSANI AVRUPA SAHNESİNDE

Ali Koç'un olası bu hamlesi, kendisini Avrupa'da kulüp sahibi olan Türk iş insanları arasına sokabilir ve Türk futbol tarihinde farklı bir sayfa açabilir.

