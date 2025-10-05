Lewandowski penaltı kaçırdı, Barcelona 4 golle darmadağın oldu

Haberler

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Sevilla'ya 4-1 kaybetti. Barcelona'da Robert Lewandowski, maçın 2-1 devam ettiği anlarda penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı Sevilla, 4-1'lik skorla kazandı.

LEWANDOWSKI PENALTI KAÇIRDI, SEVILLA DÖRTLEDİ

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez 36. dakikada Isaac Romero, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6'da Akor Adams kaydetti. Barcelona'nın maçtaki tek golü 45+7'de Marcus Rashford'dan geldi. Barcelona'da Polonyalı golcü oyuncu Robert Lewandowski, maçın 2-1 devam ettiği anlarda 75. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

TANIDIK İSİMLER FORMA GİYDİ

Sevilla'da Süper Lig devi Trabzonspor'dan kiralık olarak forma giyen Batista Mendy 73 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao ise maçın tamamında forma giydi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Sevilla, puanını 13'e çıkardı. Barcelona 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Sevilla, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak , Barcelona, sahasında Girona'yı konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
