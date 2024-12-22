REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda?

Real Madrid ile Sevilla, İspanya La Liga'nın heyecan dolu mücadelelerinden birinde karşı karşıya geliyor. "Real Madrid-Sevilla maçı canlı izle" aramaları, futbolseverlerin maçı canlı ve kesintisiz takip etme isteğiyle öne çıkıyor. Peki, Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Taraftarlar, "Real Madrid Sevilla maçı canlı yayın" ve "maçı HD izleme linki" gibi sorgularla bu dev maçı kaçırmamak için araştırma yapıyor. Peki, Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde!

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Sevilla maçı 22 Aralık Pazar akşamı oynanacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşecek önemli karşılaşma Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Sevilla maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500 ksym/s

FEC: 5/6

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.