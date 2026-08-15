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Sevilla Rayo Vallecano CANLI İZLE! Sevilla-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

Sevilla Rayo Vallecano CANLI İZLE! Sevilla-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?
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Sevilla Rayo Vallecano canlı izle! İspanya LaLiga’da 2026-2027 sezonu Sevilla-Rayo Vallecano mücadelesiyle başlıyor. Sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Sevilla-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

İspanya LaLiga’da 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor. Sezonun ilk haftasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Ligin açılış karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki takım da yeni sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, Sevilla’nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Sevilla-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

SEVİLLA-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Rayo Vallecano karşılaşması Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. S Sport’un resmi yayın akışında da 15 Ağustos Cumartesi günü canlı spor yayınları yer alıyor.

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde S Sport veya S Sport Plus üzerinden mücadeleye ulaşabilecek.

SEVİLLA-RAYO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla-Rayo Vallecano mücadelesi 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Türkiye ile İspanya arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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