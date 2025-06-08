Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
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Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. İspanyol ekibi Sevilla Kulübü scoutları, milli yıldızımızı ABD ile oynanan karşılaşmada tribünlerden takip etti.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve gösterdiği performansla tüm Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.

ABD MAÇINDA İZLEDİLER

Portekiz basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Sevilla, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak adına transferde harekete geçti. İspanyol kulübünün scout yönetimi, milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nu ABD ile oynanan hazırlık maçında tribünlerden takip etti. Haberde, Sevilla yetkililerinin Kerem için uzun bir rapor aldığı ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçında da tribünlerde yer alacakları belirtildi.

TEKLİF GELMESİ BEKLENİYOR

26 yaşındaki yıldız oyuncunun uzun süredir Sevilla'nın radarında olduğu belirtilirken, İspanyol devinden Benfica'ya teklifin gelmesinin de an meselesi olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 55 resmi maçta 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Desidero:

Ben aktürkoğlu ve kökçü'nün benficada çok sevildiğine değer gördüğüne şahidim. Buradan daha büyük takıma gitcek olsa gider Sevilla'ya niye gitsin

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Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
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