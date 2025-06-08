Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve gösterdiği performansla tüm Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.

ABD MAÇINDA İZLEDİLER

Portekiz basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Sevilla, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak adına transferde harekete geçti. İspanyol kulübünün scout yönetimi, milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nu ABD ile oynanan hazırlık maçında tribünlerden takip etti. Haberde, Sevilla yetkililerinin Kerem için uzun bir rapor aldığı ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçında da tribünlerde yer alacakları belirtildi.

TEKLİF GELMESİ BEKLENİYOR

26 yaşındaki yıldız oyuncunun uzun süredir Sevilla'nın radarında olduğu belirtilirken, İspanyol devinden Benfica'ya teklifin gelmesinin de an meselesi olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 55 resmi maçta 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.