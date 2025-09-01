Batista Mendy, Avrupa devine imza attı

Süper Lig devi Trabzonspor'da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy, kariyerine İspanya'da devam edecek.

SEVİLLA'YA TRANSFER OLDU

Trabzonspor, Batista Mendy'nin satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiralandığını açıkladı. Sevilla, Bordo-mavililere bu transfer için 250 bin euro kiralama ücreti verecek.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Öte yandan sözleşmede Sevilla'nın 7 milyon euro karşılığında Batista Mendy'i satın alma opsiyonu hakkı ve 250 bin euro bonus da yer alıyor. Karadeniz ekibi, bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

İki sezon önce Bordo-mavililere imza atan Mendy, Karadeniz ekibinde çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.