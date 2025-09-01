Batista Mendy, Avrupa devine imza attı

Batista Mendy, Avrupa devine imza attı
Trabzonspor, Batista Mendy'nin satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiralandığını açıkladı. Bordo-mavililer bu transferden 250 bin euro kiralama ücreti alacak. Sevilla, satın alma opsiyonunu kullanması halinde Bordo-mavililere 7 milyon euro ödeyecek.

SEVİLLA'YA TRANSFER OLDU

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Öte yandan sözleşmede Sevilla'nın 7 milyon euro karşılığında Batista Mendy'i satın alma opsiyonu hakkı ve 250 bin euro bonus da yer alıyor. Karadeniz ekibi, bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

İki sezon önce Bordo-mavililere imza atan Mendy, Karadeniz ekibinde çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

