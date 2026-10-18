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Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol

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Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
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La Liga 9. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı ağırladı. Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler mücadelenin 30. dakikasında çok şık bir gol atarak takımını öne geçirdi ve geceye damgasını vurdu

La Liga’nın 9. haftasında dev bir mücadeleye sahne olan maçta Real Madrid, Santiago Bernabeu’da taraftarı önünde Sevilla’yı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmada sahneye çıkan milli futbolcumuz Arda Güler, attığı harika golle maça damga vurdu.

ARDA GÜLER'DEN HARİKA BİR VURUŞ

Karşılaşmaya etkili başlayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler, mücadelenin 30. dakikasında kalitesini bir kez daha konuşturdu. Ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla fileleri havalandıran genç yıldız, takımını Sevilla karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Real Madridli taraftarların alkışını toplayan milli futbolcu, sergilediği performansla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

MBAPPE DE BOŞ GEÇMEDİ

Real Madrid'in diğer golleri Kylian Mbappe'den geldi. Fransız oyuncu, mücadelenin 37 ve 63. dakikalarında sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı. 

Cemre Yıldız
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