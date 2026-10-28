İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi

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İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı 68’e yükseldi, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilecek.

İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı trenin yerel saatle 08.54'te Castilla La Mancha bölgesine bağlı Toledo ilindeki Urda Belediyesi'nde çarpıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 68'E ÇIKTI

Tren kazasının olduğu bölgenin bağlı bulunduğu Kastilya La Mancha özerk yönetiminin hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, kazadan etkilenen trenlerden Iryo şirketine bağlı olanında 44, Renfe AVE'dekinde ise 24 kişinin yaşamını kaybettiğini açıkladı.

Page, olay yerinde basına verdiği bilgide, mevcut durumda 15'i ağır 53 yaralının hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLECEK

Bu arada kaza yerine giden Başbakan Pedro Sanchez de kazadan ötürü ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edileceğini duyurdu.

Kurtuba yakınlarında 18 Ocak'ta yaşanan, 46 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına da atıfta bulunarak "İspanya gibi bir ülke için aynı yıl içinde 2 hızlı tren kazası yaşanması kabul edilemez." diyen Sanchez, bugünkü tren kazasıyla ilgili soruşturmanın sonuna kadar yürütüleceğini ve ihmal varsa bunun ortaya çıkarılacağını belirtti.

Sanchez, İspanyol demir yolu sistemine güveni yeniden inşa etmek ve yolcuların güvenliğini daha da garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

"AKIL ALMAZ BİR DURUM"

Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago ise Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde yaptığı basın toplantısında, "Kontrol merkezinin, Iryo treni raylarda durmuş haldeyken, AVE treninin seferine devam etme kararı açıklanamaz. İspanyol demir yollarında trene arkadan çarpma, böyle bir kaza gerçekten akıl almaz bir durum." dedi.

Kazanın ana sistemdeki bir hatadan kaynaklanmadığını vurgulayan Puente, sistem arızası durumunda kontrol merkezinin devreye girdiğini, kırmızı sinyal olmasına rağmen AVE treninin seferine devam etmesine izin verilmesinin kazaya neden olduğunu aktardı.

Puente, "Sorun çözülmeden, anlaşılmaz bir şekilde trenin yoluna devam emri verilmesi anlaşılamaz ve yanlış bir karar." diyerek, kazayı şu şekilde anlattı:

"Urda istasyonundaki LZB kontrol sistemi, ağdaki 3 bilgisayarın iletişiminde meydana gelen bir arıza sonucu saat 08.30'da devre dışı kaldı. 63 kilometrelik bir alanda, sistem LZB güvenlik sistemini kaybetti ve bu da o bölümde seyreden tüm trenlerin otomatik olarak durmasına neden oldu. Bu noktadan itibaren trenler durduktan sonra Atocha İstasyonu'ndaki ADİF kontrol merkezi, sistemi devraldı. Merkez, saat 08.36'da AVE hızlı trenine normal yolculuğuna devam etmesine izin verdi. AVE treni, Urda istasyonunun girişinde Iryo treniyle çarpışana kadar (08.54) yaklaşık 25 kilometre yol katetti."

İspanyol Bakan, "kontrol merkezinin birkaç yanlış emir verdiğini ve bir durumda bir tren sürücüsünün karar veren kontrol görevlisini düzelttiğini" aktardı.

Puente, "Kontrol görevlisi, bölgedeki tüm trenlerin normal hızlarına dönmelerini emretmiş ancak trenlerden birinin makinisti onu düzelterek 'gözle görülebilen hız' emri verilmesi gerektiğini söylemiş. Bu da saatte maksimum 40 kilometre hız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

KAZADA "SİNYALİZASYON SİSTEMİNDE İNSAN HATASI" İDDİASI

Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı AVE hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait diğer bir hızlı tren, Toledo'ya bağlı Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) çarpıştı.

İlk belirlemelere göre, kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Iryo şirketi, Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez, bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri, kazadan dolayı bugünkü programlarını iptal etti. Bu arada Toledo çevresindeki tüm hastanelerde bugün için planlanan ameliyatların ertelendiği, kazada yaralananlara öncelik verileceği bildirildi.

İSPANYA'DAKİ İKİNCİ TREN KAZASI

İspanya'da son büyük tren kazası 18 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelmiş, Iryo şirketine bağlı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

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