İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

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İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in 30. dakikada attığı golle öne çıktığı karşılaşmanın ardından, bu kez maçın anlatımına hazırlanan ünlü spiker Derek Rae'nin notları dikkat çekti.

KAĞITTA BOŞ YER KALMADI

Derek Rae'nin Real Madrid-Sevilla karşılaşması için hazırladığı not kağıdı, üzerindeki yoğun bilgilerle dikkat çekti. Siyah, mavi ve kırmızı kalemlerle doldurulan sayfada futbolcuların isimleri, forma numaraları ve karşılaşmayla ilgili çok sayıda kısa not bulunuyor.

Kağıdın neredeyse tamamını kullanan Rae'nin bazı bilgileri daire içine aldığı, önemli gördüğü ayrıntıları ise farklı renklerle işaretlediği görülüyor.

HER FUTBOLCU İÇİN AYRI HAZIRLIK

Paylaşılan fotoğrafta Real Madrid ve Sevilla kadrolarına ilişkin bilgilerin farklı bölümlerde toplandığı görülüyor. Futbolcularla ilgili notların yanı sıra takımların geçmiş karşılaşmalarına ve çeşitli istatistiklere yönelik kayıtlar da kağıtta yer alıyor.

Yoğun el yazısıyla hazırlanan sayfa, maç anlatımının yalnızca sahada yaşananları aktarmaktan ibaret olmadığını, spikerlerin karşılaşma öncesinde ayrıntılı bir hazırlık yaptığını ortaya koyuyor.

ARDA GÜLER GOLÜYLE GECEYE DAMGA VURDU

Rae'nin notlarını hazırladığı mücadelede Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, 30. dakikada attığı şık golle takımını öne geçirirken Madrid temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından dikkat çeken not kağıdı ise futbolseverlere bir maç anlatımının perde arkasını gösterdi.