Beğeni yağıyor! Yıldız futbolcunun eşine unutamayacağı destek

Beğeni yağıyor! Yıldız futbolcunun eşine unutamayacağı destek
Güncelleme:
Beğeni yağıyor! Yıldız futbolcunun eşine unutamayacağı destek
Sevilla'nın Brezilyalı futbolcusu ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanserle mücadelesini kazandı. Sevilla kulübü, bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Haberi öğrenen Sevilla futbolcuları ve kulüp personeli, alkışlarla tebrik etti.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yendi. Sevilla futbolcuları ve personeli çifti alkışlarla tebrik ederken, sosyal medyada büyük destek mesajları paylaşıldı.

İspanya La Liga ekibi Sevilla, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı" ifadeleri yer aldı.

BÜTÜN TAKIM ALKIŞLADI

Haberi öğrenen Sevilla futbolcuları ve kulüp personeli, Marcao'nun eşini alkışlarla tebrik etti. O anlar kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜLER

Marcao ve Pan Teixeira çifti, sosyal medyada taraftarlar ve futbol camiasından gelen binlerce tebrik mesajıyla büyük destek gördü. Brezilyalı çift, zorlu sürecin ardından sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu paylaştı.

