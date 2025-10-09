Beğeni yağıyor! Yıldız futbolcunun eşine unutamayacağı destek

Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yendi. Sevilla futbolcuları ve personeli çifti alkışlarla tebrik ederken, sosyal medyada büyük destek mesajları paylaşıldı.

İspanya La Liga ekibi Sevilla, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı" ifadeleri yer aldı.

BÜTÜN TAKIM ALKIŞLADI

Haberi öğrenen Sevilla futbolcuları ve kulüp personeli, Marcao'nun eşini alkışlarla tebrik etti. O anlar kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜLER

Marcao ve Pan Teixeira çifti, sosyal medyada taraftarlar ve futbol camiasından gelen binlerce tebrik mesajıyla büyük destek gördü. Brezilyalı çift, zorlu sürecin ardından sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu paylaştı.