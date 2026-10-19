Sevilla'ya gol atan Yan Diomande kimdir? Real Madrid'in rekor transferi kaç yaşında, Florida'dan Madrid'e nasıl geldi?

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Yan Diomande, Fildişi Sahili'nden ABD'ye tek başına gittiğinde 15'indeydi. Florida'ya indiğinde yalnız Fransızca biliyordu. Dört yıl sonra, 18 Ekim 2026 akşamı, Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'da Sevilla'ya gol attı.

SEVİLLA MAÇINDA NE YAPTI?

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi. Anadolu Ajansı'nın maç raporuna göre skoru 30. dakikada Arda Güler açtı, Kylian Mbappé 36. dakikada ve 63. dakikada penaltıdan iki gol attı. Sevilla'nın golünü 80. dakikada Manu Bueno kaydetti. İki dakika sonra son sözü Diomande söyledi ve skoru 4-1'e getirdi.

Fildişili oyuncunun maçtaki tek katkısı bu gol değildi. Sports Illustrated ve Goal'un maç değerlendirmelerine göre Arda Güler'in açılış golünden önce topu ceza sahası çizgisine taşıyıp Güler'e bırakan isim de Diomande'ydi. Goal, 82. dakikadaki golü topla ilerleyip sol üst köşeye vurduğu sert bir şut olarak anlattı.

YAN DİOMANDE KİMDİR?

Yan Diomande, Real Madrid'de oynayan Fildişi Sahilili kanat oyuncusu. 14 Kasım 2006'da Abidjan'da doğdu, 19 yaşında. Ağırlıklı olarak sağ kanatta oynuyor; sol kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

FLORİDA'DA TEK BAŞINA

Associated Press'e konuşan Diomande, ABD'ye ailesi olmadan gittiğini ve İngilizce bilmediğini anlattı. O yılları "gerçekten zor" ama "harika bir deneyim" diye tarif etti. Daytona Beach'teki DME Academy'de oynadı. AP'nin aktardığına göre Ağustos 2023'te yerel kulüp AS Frenzi'nin ulusal şampiyonluk finalinde iki golü de o attı; Frenzi, Sporting Wichita'yı uzatmada 2-1 yendi ve Diomande turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

LEGANES'TEN LEİPZİG'E BİR YILDA

Avrupa'daki ilk profesyonel adresi İspanya oldu. Ocak 2025'te Leganés'e transfer oldu ve profesyonel kariyerindeki ilk maçına, sonradan forma giyeceği Real Madrid'e karşı çıktı. Birkaç ay sonra, Temmuz 2025'te Almanya'nın RB Leipzig takımına geçti.

Leipzig'deki tek sezonunda Bundesliga'da 12 gol attı, AP'nin verdiği rakama göre 9 da asist yaptı. Sezon sonunda ligin yılın çaylağı seçildi.

REAL MADRİD KAÇ EURO ÖDEDİ?

Real Madrid transferi 6 Ağustos 2026'da kulübün internet sitesinden duyurdu. Sözleşme 30 Haziran 2033'e kadar, yani yedi sezonluk. Bonservis bedelini kulüp açıklamadı. A Spor'un Fabrizio Romano'ya dayanarak aktardığına göre Real Madrid, Leipzig'e 125 milyon euro sabit ücret ve 15 milyon euroya kadar bonus ödeyecek. beIN Sports, Marca'ya dayandırdığı haberinde bu rakamın kulüp tarihinin en pahalı transferi anlamına geldiğini yazdı.

MİLLİ TAKIMDA HANGİ FORMAYI GİYİYOR?

Diomande, doğduğu ülke Fildişi Sahili'nin milli takımında oynuyor. 2026 Dünya Kupası'na giden Fildişi Sahili kadrosunda da yer aldı.