Arda Güler bu sezon kaç gol attı?

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Arda Güler, 2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 10 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 535 dakika süre aldı. Arda'nın gollerinin tamamı La Liga'da gelirken, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği tek maçta 2 asistlik katkı sağladı. Arda Güler La Liga'da kaç maça çıktı? Tüm detaylar haberimizde…

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Arda Güler, 2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla 2 gol attı. Milli futbolcunun iki golü de İspanya La Liga'da geldi. Arda'nın gollerinden biri, Real Madrid'in sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 30. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla geldi.

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ ASİST YAPTI?

Arda Güler, bu sezon tüm kulvarlarda 5 asist yaptı. Milli futbolcu, La Liga'da 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 asistlik katkı sağladı. Böylece Arda, bu sezon toplam 7 gole doğrudan katkı verdi.

ARDA GÜLER LA LİGA İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler, 2026-2027 sezonunda İspanya La Liga'da 9 maçta forma giydi. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 504 dakika sahada kalarak 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Arda, La Liga'da 1 kez sarı kart gördü.

ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 1 maçta forma giydi. Milli futbolcu, bu karşılaşmada 31 dakika süre alarak 2 asist yaptı. Arda'nın kısa sürede yaptığı iki asist, oyuna sonradan girdiği maçlarda da etkili olabildiğini gösterdi.

ARDA GÜLER'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler'in 2026-2027 sezonundaki istatistikleri şöyle:

Toplam maç: 10

Gol: 2

Asist: 5

Sarı kart: 1

Kırmızı kart: 0

Süre: 535 dakika

ARDA GÜLER'İN SIRADAKİ MAÇI

Real Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında dev bir derbiye çıkacak. Eflatun-beyazlılar, El Clasico'da ligin lideri Barcelona'ya deplasmanda konuk olacak. Sevilla karşısındaki performansının ardından Arda Güler'in El Clasico'da forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu. Teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşlarla dikkat çeken Arda, A Milli Takım'ın da önemli isimleri arasında yer alıyor.