Barcelona Sevilla maçı canlı nereden izlenir? Barcelona Sevilla maçı hangi kanalda?

La Liga'nın 28. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor! Bugün Camp Nou'da, İspanya futbolunun iki güçlü ekibi Barcelona ve Sevilla karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Barcelona, ligde 4. sırada yer alırken, Sevilla 14. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadelede taraftarlar, maçın canlı olarak nereden izleneceğini merak ediyor.

BARCELONA SEVILLA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Barcelona - Sevilla karşılaşması 15 Mart 2026, saat 18:15'te başlayacak ve maç, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği mücadele, futbolseverler için büyük önem taşıyor.

Maçı canlı izlemek isteyenler, S Sport Plus platformu üzerinden yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz yayınla mücadeleyi takip edebilir. Ayrıca, platformun mobil uygulamaları ile maça her yerden erişim sağlanabiliyor.

BARCELONA SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ve Sevilla arasındaki mücadeleyi ekran başında takip etmek isteyenler için en güvenilir adres S Sport Plus. La Liga yayın haklarına sahip olan kanal, maç öncesi analizler, kadro bilgileri ve istatistiklerle taraftarları detaylı şekilde bilgilendiriyor.

BARCELONA SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Sevilla karşılaşması, 15 Mart 2026 Pazar günü oynanacak ve başlama saati 18:15 olarak belirlendi. Camp Nou'daki bu kritik mücadele, La Liga'nın son haftalarında takımların ligdeki konumunu belirlemede büyük önem taşıyor.

Futbolseverler maç saatinden önce stadyuma ulaşarak atmosferi deneyimleyebilir ya da S Sport Plus aracılığıyla canlı olarak takip edebilir. Hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği maçta, oyun temposu ve stratejiler büyük merak konusu.

İKİ TAKIMIN KADROLARI VE SAKAT DURUMLARI

Barcelona'da Balde, Kounde, Frenkie de Jong, Pablo Gavi ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer alamayacak. Sevilla tarafında ise Marcao, Fernandez ve Salas'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona:

J Garcia; Araujo, Cubarsi, E Garcia, Martin; Casado, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres

Sevilla:

Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas; Juanlu, Agoume, Sow, Carmona; Adams, Romero