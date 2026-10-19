Arda Güler gol izle! Real Madrid Sevilla Arda Güler gol izleme linki var mı?

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Real Madrid Sevilla Arda Güler gol izleme linki var mı sorusunun yanıtı, La Liga'nın Türkiye'deki yayıncısında saklı. Arda Güler'in golü ve karşılaşmanın geniş özeti, S Sport'un yayın platformları ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Real Madrid'in diğer gollerini Kylian Mbappe iki kez, Yan Diomande ise bir kez kaydetti. Real Madrid'in sıradaki rakibi kim? Tüm detaylar haberimizde…

ARDA GÜLER GOL İZLE

Arda Güler'in Sevilla'ya attığı golün görüntüleri, La Liga'nın Türkiye yayın haklarına sahip S Sport'un platformları üzerinden izlenebiliyor. Golü ve maçın geniş özetini izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus dijital platformunu ve S Sport'un resmi sosyal medya hesaplarını kullanabiliyor. Ayrıca La Liga'nın ve Real Madrid'in resmi sosyal medya hesaplarında da maçın öne çıkan anlarına yer veriliyor.

ARDA GÜLER GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arda Güler'in golünü izlemek için en güvenilir yol, yayıncı kuruluşun resmi kanallarını tercih etmek. S Sport'un dijital platformu ve resmi hesapları dışında paylaşılan izinsiz bağlantılar hem telif ihlali içeriyor hem de kullanıcılar için güvenlik riski taşıyabiliyor. Bu nedenle futbolseverlerin yalnızca resmi kaynaklardaki gol videolarını izlemesi öneriliyor.

ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOL

Real Madrid'e etkili başlayan Arda Güler, karşılaşmanın 30. dakikasında kalitesini bir kez daha gösterdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan milli futbolcu, şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Golüyle Santiago Bernabeu'daki taraftarların büyük alkışını alan Arda, sergilediği performansla karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

REAL MADRİD SEVİLLA'YI 4-1 YENDİ

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Arda Güler'in 30. dakikadaki golünün ardından Kylian Mbappe 37. ve 63. dakikalarda iki kez fileleri havalandırdı. Sevilla'nın tek golü 80. dakikada Manu Bueno'dan gelirken, Real Madrid'in dördüncü golünü 82. dakikada Yan Diomande kaydetti.

REAL MADRİD'İN SIRADAKİ RAKİBİ BARCELONA

Real Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında dev bir derbiye çıkacak. Eflatun-beyazlılar, El Clasico'da ligin lideri Barcelona'ya deplasmanda konuk olacak. Arda Güler'in Sevilla karşısındaki performansının ardından milli futbolcunun El Clasico'da da forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu. Teknik kapasitesi ve sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşlarla dikkat çeken Arda, A Milli Takım'ın da önemli isimleri arasında yer alıyor.