Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda, Real Madrid Sevilla nereden CANLI izlenir? Real Madrid Sevilla maçında Arda Güler oynuyor mu?

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Real Madrid Sevilla nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. La Liga'nın Türkiye'deki yayıncısı S Sport, karşılaşmayı S Sport kanalından ve dijital platformu S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlayacak. Arda Güler'in sahada olup olmayacağı ise Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Real Madrid - Sevilla maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

REAL MADRİD SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Sevilla maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İspanya La Liga'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

REAL MADRİD SEVİLLA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport kanalına Turkcell TV+ platformunda 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

REAL MADRİD SEVİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Real Madrid - Sevilla maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport kanallarının yer aldığı bir platform paketine ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

REAL MADRİD SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da oynanacak Real Madrid - Sevilla maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

REAL MADRİD SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Real Madrid'in iç saha maçlarını oynadığı Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Yenilenen yapısıyla dünyanın en modern stadyumları arasında gösterilen Bernabéu, futbol tarihinin en ikonik arenalarından biri olarak biliniyor.

ARDA GÜLER REAL MADRİD SEVİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'in Sevilla karşısında forma giyip giymeyeceği, maç öncesinde açıklanacak ilk 11 ile kesinlik kazanacak. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, İspanyol devinde forma giyen en dikkat çekici genç yeteneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türk futbolseverler, Arda Güler'in Sevilla karşısındaki performansını yakından takip edecek.

REAL MADRİD VE SEVİLLA'NIN HEDEFİ 3 PUAN

Avrupa'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü Real Madrid, taraftarı önünde Sevilla'yı mağlup ederek La Liga'nın zirvesindeki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmen kulübü Sevilla ise Madrid deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak. İki köklü İspanyol kulübünün mücadelesi, La Liga'da haftanın kapanış maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

ARDA GÜLER OYNUYOR MU?