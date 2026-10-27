Jose Luis Mendilibar kimdir? Avrupa'da iki kupa kazanan İspanyol hoca şu an takımsız

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Jose Luis Mendilibar'ın bugün bir kulübü yok. Olympiakos 9 Eylül 2026'da İspanyol teknik direktörle yollarını ayırdığını açıkladı ve yerine Imanol Alguacil'i getirdi. Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının konuşulduğu Fenerbahçe'de, 27 Ekim 2026'da teknik direktör adayları arasında adı geçen isimlerden biri Mendilibar oldu.

Türk futbolseverler onu iyi tanıyor. 2024'te Olympiakos'un başında Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen teknik direktör oydu.

JOSE LUIS MENDİLİBAR HANGİ TAKIMDA?

Jose Luis Mendilibar, Eylül 2026'dan beri herhangi bir takımı çalıştırmıyor. Şubat 2024'te geldiği Olympiakos'ta yaklaşık iki buçuk yıl kaldı. Bu sürede 122 maça çıktı; takım 75 galibiyet, 27 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

Kulüp ayrılık açıklamasında gerekçe vermedi, yalnızca "bazı döngüler bir gün kapanır" dedi. Olympiakos o yaz Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalamamıştı.

JOSE LUIS MENDİLİBAR HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Jose Luis Mendilibar'ın en büyük başarıları iki Avrupa kupası: 2023'te Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi, 2024'te Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi. Sevilla'ya Mart 2023'te sezonun ortasında gelmiş, takımı birkaç ay içinde kupaya taşımıştı.

Olympiakos, 29 Mayıs 2024'te Atina'daki finalde Fiorentina'yı uzatmada 1-0 yendi. Bu, bir Yunan kulübünün kazandığı ilk Avrupa kupasıydı. Kulübün 100. yılı olan 2024-2025 sezonunda Mendilibar yönetimindeki takım Yunanistan Süper Ligi'ni ve Yunanistan Kupası'nı aldı, ardından 2025 Süper Kupası'nı da kazandı. Mendilibar o sezon Yunanistan'da sezonun teknik direktörü seçildi.

Kariyerinin ilk kupası daha eskiye dayanıyor: 2006-2007 sezonunda Valladolid ile İspanya ikinci ligi Segunda Division'da şampiyon oldu.

JOSE LUIS MENDİLİBAR FENERBAHÇE'Yİ NASIL ELEDİ?

Jose Luis Mendilibar'ın Olympiakos'u, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşti. İlk maç 11 Nisan 2024'te Pire'de, rövanş 18 Nisan 2024'te İstanbul'da oynandı. İki maçın toplamında skor 3-3 oldu ve Olympiakos turu penaltılarla geçti. Mendilibar eşleşme öncesinde "Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama favori biziz" demişti.

JOSE LUIS MENDİLİBAR KİMDİR?

Jose Luis Mendilibar, İspanyol teknik direktör ve eski futbolcu. Tam adı Jose Luis Mendilibar Etxebarria. Futbolculuğunda orta sahada oynadı; Bilbao Athletic, Logroñés, Sestao ve Lemona formalarını giydi, La Liga'da hiç maça çıkmadı.

Teknik direktörlüğe 1994'te Arratia'da başladı. Alt liglerde birkaç kulüpten ve 2004-2005'teki ilk Eibar döneminden sonra 2005'te kısa bir süre Athletic Bilbao'yu çalıştırdı. 2006-2010 arasında Valladolid'de, 2011-2013 arasında Osasuna'da, 2014'te Levante'de görev yaptı. Adını en çok duyuran dönem 2015-2021 arasında çalıştırdığı Eibar oldu. Küçük Bask kulübünün başında altı sezon La Liga'da kaldı, 2016-2017 sezonunda Miguel Munoz Ödülü'nü aldı. Eibar'dan sonra 2021-2022'de Alaves'i çalıştırdı.

JOSE LUIS MENDİLİBAR KAÇ YAŞINDA?

Jose Luis Mendilibar 14 Mart 1961'de doğdu, 65 yaşında.

JOSE LUIS MENDİLİBAR NERELİ?

Jose Luis Mendilibar, İspanya'nın Bask Bölgesi'ndeki Zaldibar kasabasında doğdu. Futbola da Bask kulübü Athletic Bilbao'nun ikinci takımı Bilbao Athletic'te başladı.