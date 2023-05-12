Sermaye Piyasası Kurulu Haberleri - Sermaye Piyasası Kurulu Haber - Haberler

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Sermaye Piyasası Kurulu Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu haber, Sermaye Piyasası Kurulu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Reeder Teknoloji halka arz için SPK'ya başvurdu

Reeder Teknoloji halka arz için SPK'ya başvurdu

Sermaye Piyasası Kurulu - 12.05.2023
SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu - 11.05.2023
Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik ne zaman işlem görecek?

Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu - 11.05.2023
Kayseri Şeker'den halka arz lansmanı

Kayseri Şeker'den halka arz lansmanı

Sermaye Piyasası Kurulu - 10.05.2023
Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka?

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka?

Sermaye Piyasası Kurulu - 10.05.2023
Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik ne zaman işlem görecek?

Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu - 10.05.2023
Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı?

Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu - 10.05.2023
BigChefs halka arz ne zaman? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?

BigChefs halka arz ne zaman? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?

Sermaye Piyasası Kurulu - 09.05.2023
Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı?

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hangi banka? Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu - 09.05.2023
Bien Yapı halka arz ne zaman? Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek?

Bien Yapı halka arz ne zaman? Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu - 08.05.2023
Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı?

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz enerji oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu - 08.05.2023
BigChefs hissesi halka arz ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?

BigChefs hissesi halka arz ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?

Sermaye Piyasası Kurulu - 09.05.2023
Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs'ta Borsa'ya soruşturma emri vereceğim

Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs'ta Borsa'ya soruşturma emri vereceğim

Sermaye Piyasası Kurulu - 07.05.2023
Türkiye'nin tarımda üreten gücü Kayseri Şeker halka arz oluyor

Türkiye'nin tarımda üreten gücü Kayseri Şeker halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu - 06.05.2023
Halka arz edilen Kayseri Şeker'de yatırımcı sunumu yapılacak

Halka arz edilen Kayseri Şeker'de yatırımcı sunumu yapılacak

Sermaye Piyasası Kurulu - 06.05.2023
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu - 06.05.2023
SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası

SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu - 06.05.2023
Kılıçdaroğlu: 'Bu Uyarıyı Yapmak Zorundaydım. Bir An Önce Bu İşi Durdursunlar, Türkiye Yabancı İstihbarat Örgütlerinin, Bizim Sırlarımızı Alacağı Bir...

Kılıçdaroğlu: "Bu Uyarıyı Yapmak Zorundaydım. Bir An Önce Bu İşi Durdursunlar, Türkiye Yabancı İstihbarat Örgütlerinin, Bizim Sırlarımızı Alacağı Bir...

Sermaye Piyasası Kurulu - 06.05.2023
Kılıçdaroğlu: 'Bu Uyarıyı Yapmak Zorundaydım. Bir An Önce Bu İşi Durdursunlar, Türkiye Yabancı İstihbarat Örgütlerinin, Bizim Sırlarımızı Alacağı Bir...

Kılıçdaroğlu: "Bu Uyarıyı Yapmak Zorundaydım. Bir An Önce Bu İşi Durdursunlar, Türkiye Yabancı İstihbarat Örgütlerinin, Bizim Sırlarımızı Alacağı Bir...

Sermaye Piyasası Kurulu - 06.05.2023
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Sermaye Piyasası Kurulu - 06.05.2023
Dinar'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Dinar'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Sermaye Piyasası Kurulu - 04.05.2023
İstanbul Finans Merkezi Zirvesi

İstanbul Finans Merkezi Zirvesi

Sermaye Piyasası Kurulu - 04.05.2023
TSPB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

TSPB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Sermaye Piyasası Kurulu - 04.05.2023
Cw Enerji ne zaman işlem görecek? Cw Enerji borsada işlem görecek mi? CW enerji halka arz kaç lot verdi?

Cw Enerji ne zaman işlem görecek? Cw Enerji borsada işlem görecek mi? CW enerji halka arz kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu - 04.05.2023
CW Enerji ne zaman işleme başlayacak? CW Enerji borsa Gong ne zaman?

CW Enerji ne zaman işleme başlayacak? CW Enerji borsa Gong ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu - 05.05.2023
Big Chef halka arz hangi bankalarda var? Big Chef halka arz kaç lot verir? Big Chef BIGCH halka arz oransal mı, eşit mi?

Big Chef halka arz hangi bankalarda var? Big Chef halka arz kaç lot verir? Big Chef BIGCH halka arz oransal mı, eşit mi?

Sermaye Piyasası Kurulu - 03.05.2023
Gültak: 'Peşkeş çekilen arazileri belediyeye tekrar kazandırdık'

Gültak: "Peşkeş çekilen arazileri belediyeye tekrar kazandırdık"

Sermaye Piyasası Kurulu - 02.05.2023
MUHARREM İNCE ÜLKEYİ 300 AKILLI İNSANLA YÖNETECEĞİM

MUHARREM İNCE ÜLKEYİ 300 AKILLI İNSANLA YÖNETECEĞİM

Sermaye Piyasası Kurulu - 01.05.2023
Muharrem İnce '10 milyon lira aldı' iddialarına yanıt verdi: FETÖ'cüler bunu yapıyor, eski arkadaşlarım da paylaşıyor

Muharrem İnce "10 milyon lira aldı" iddialarına yanıt verdi: FETÖ'cüler bunu yapıyor, eski arkadaşlarım da paylaşıyor

Sermaye Piyasası Kurulu - 01.05.2023
Muharrem İnce: 'Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim'

Muharrem İnce: 'Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim'

Sermaye Piyasası Kurulu - 01.05.2023
Muharrem İnce: 'Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim'

Muharrem İnce: 'Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim'

Sermaye Piyasası Kurulu - 01.05.2023
Sermaye piyasaları 'Türkiye Yüzyılı'na yeni projelerle girecek

Sermaye piyasaları "Türkiye Yüzyılı"na yeni projelerle girecek

Sermaye Piyasası Kurulu - 01.05.2023
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 MAYIS 2023

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 MAYIS 2023

Sermaye Piyasası Kurulu - 01.05.2023
İzmir İktisat Kongresi'nde 'Finans Dünyasının Gözüyle Türkiye Yüzyılı' paneli gerçekleştirildi

İzmir İktisat Kongresi'nde "Finans Dünyasının Gözüyle Türkiye Yüzyılı" paneli gerçekleştirildi

Sermaye Piyasası Kurulu - 29.04.2023
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Sermaye Piyasası Kurulu - 29.04.2023
Cw enerji halka arz ne zaman bitiyor? Cw halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Cw halka arz hangi bankalarda var?

Cw enerji halka arz ne zaman bitiyor? Cw halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Cw halka arz hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu - 28.04.2023
BigChefs halka arz ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?

BigChefs halka arz ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?

Sermaye Piyasası Kurulu - 28.04.2023
SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu - 28.04.2023
Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?

Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu - 27.04.2023
Cw Enerji katılım endeksine uygun mu? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? CWENE halka arz ne zaman işlem görecek?

Cw Enerji katılım endeksine uygun mu? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? CWENE halka arz ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu - 26.04.2023
CWENE kaç lot verir? CW Enerji halka arz Garanti Bankası var mı, hangi bankalarda? Cw Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman işlem görecek?

CWENE kaç lot verir? CW Enerji halka arz Garanti Bankası var mı, hangi bankalarda? Cw Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu - 28.04.2023
Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'den birleşme işlemlerine ilişkin açıklama

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'den birleşme işlemlerine ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu - 25.04.2023
Cw Enerji halka eşit mi, oransal mı? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? CWENE halka arz ne zaman işlem görecek?

Cw Enerji halka eşit mi, oransal mı? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? CWENE halka arz ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu - 25.04.2023
Graınturk GRTRK halka arz ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse fiyatı ne?

Graınturk GRTRK halka arz ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse fiyatı ne?

Sermaye Piyasası Kurulu - 25.04.2023
MUHARREM İNCE: MEMLEKET PARTİSİ OLARAK HUZUR VADEDİYORUZ

MUHARREM İNCE: MEMLEKET PARTİSİ OLARAK HUZUR VADEDİYORUZ

Sermaye Piyasası Kurulu - 24.04.2023
Muharrem İnce: Memleket Partisi olarak huzur vadediyoruz

Muharrem İnce: Memleket Partisi olarak huzur vadediyoruz

Sermaye Piyasası Kurulu - 24.04.2023
Europower halka arz fiyatı ne? Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?

Europower halka arz fiyatı ne? Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu - 22.04.2023
Graınturk halka arz ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse fiyatı ne?

Graınturk halka arz ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse fiyatı ne?

Sermaye Piyasası Kurulu - 22.04.2023
Graınturk halka arz kaç lot verir? Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz fiyatı ne? Graınturk halka arz hangi bankalarda?

Graınturk halka arz kaç lot verir? Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz fiyatı ne? Graınturk halka arz hangi bankalarda?

Sermaye Piyasası Kurulu - 20.04.2023
Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz enerji oransal mı? CWENE ne zaman işlem görecek?

Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz enerji oransal mı? CWENE ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu - 19.04.2023
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