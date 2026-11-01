Yasemin Girici kimdir? SPK üyesi Yasemin Girici kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) gerçekleştirilen yeni atamalarla Kurul üyeliğine Yasemin Girici getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasında (EBRD) Türkiye'yi temsil eden Girici, atama kararının ardından merak edilen isimler arasına girdi. Peki, SPK üyesi Yasemin Girici kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Yasemin Girici'nin eğitimi, kariyeri ve hayatına ilişkin merak edilenler...

YASEMİN GİRİCİ KİMDİR?

Yasemin Girici, makro ekonomi, ekonomi politikaları, finansal piyasalar ve kalkınma finansmanı alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Türk ekonomist ve kamu yöneticisidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığında Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Girici, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulunda da Türkiye'yi temsil etti.

1 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atanan Girici, ekonomi ve finans alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

YASEMİN GİRİCİ KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Girici'nin doğum tarihi ve yaşına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

YASEMİN GİRİCİ NERELİ?

Yasemin Girici'nin doğum yeri ve aslen nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

YASEMİN GİRİCİ EVLİ Mİ?

Yasemin Girici'nin medeni durumuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

YASEMİN GİRİCİ HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Yasemin Girici, 1997-2001 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümünde lisans eğitimi aldı. Üniversiteden 4 üzerinden 3,5 not ortalamasıyla yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını yurt dışında sürdüren Girici, 2002-2004 yılları arasında ABD'deki Rutgers Üniversitesinde iktisat alanında yüksek lisans yaptı. Tam burslu olarak eğitim gördüğü üniversiteden 4 üzerinden 4 not ortalamasıyla mezun oldu. Aynı dönemde üniversitede öğretim asistanlığı da yaptı.

YASEMİN GİRİCİ HANGİ LİSEDE OKUDU?

Yasemin Girici, lise eğitimini 1993-1996 yılları arasında Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamladı. Liseyi üçüncülük derecesiyle bitiren Girici, ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti.

YASEMİN GİRİCİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Yasemin Girici, Aralık 2005'te Hazine ve Maliye Bakanlığında ekonomist olarak göreve başladı. Bakanlık bünyesinde makroekonomik analiz, ekonomik modelleme, maliye politikaları ve ekonomik tahminler üzerine çalışmalar yürüttü.

Ağustos 2019-Aralık 2021 döneminde Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Girici, Aralık 2021'de aynı birimin genel müdürü oldu. Temmuz 2023'e kadar sürdürdüğü bu görev kapsamında ekonomi politikaları ve yapısal reformlara yönelik çalışmalarda bulundu.

Girici ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun çalışmalarına katkı sağladı. Türkiye'nin Ekonomik Reform Programı'nın uygulanmasının izlenmesi ve kamu teşviklerine ilişkin bilgi sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarında da görev aldı.

YASEMİN GİRİCİ EBRD'DE HANGİ ÜLKELERİ TEMSİL ETTİ?

Yasemin Girici, Temmuz 2023-Ağustos 2026 döneminde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Londra merkezli uluslararası finans kuruluşunda Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan ve Cezayir'i temsil etti.

EBRD bünyesinde yönetim kurulu çalışmalarına katılan Girici, finans, bütçe, risk ve etik alanlarındaki komite çalışmalarında da görev aldı.

YASEMİN GİRİCİ'NİN UZMANLIK ALANLARI NELER?

Yasemin Girici'nin mesleki uzmanlık alanları arasında şu başlıklar bulunuyor:

Makroekonomi ve ekonomi politikaları

Finansal piyasalar

Kalkınma finansmanı

Ekonomik tahminler ve modelleme

Maliye politikaları

Yapısal reformlar

Çok taraflı kalkınma bankalarının yönetimi

Ekonometri

Kamu yönetimi ve uluslararası finans kuruluşlarındaki görevleri boyunca bu alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi.