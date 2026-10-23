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İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı

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İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı
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Eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında, fon soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. Çete'nin malvarlığına tedbir kararı istendiği de öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. Çete ile ilgili gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Çetenin malvarlığına da tedbir konulmasının da talep edildiği öne sürüldü.

Erman Çete

ERMAN ÇETE KİMDİR?

Erman Çete, meslek hayatına 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde başlamış, aynı Daire’de 2019-2021 yılları arasında Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.

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Kaynak: Haberler.com
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