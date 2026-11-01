Muhsin Atcı kimdir? SPK'nın yeni başkanı hangi görevlerde bulundu?

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni başkanı, 23 yıllık meslek hayatını vergi denetiminde geçiren bir bürokrat oldu. 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, SPK Başkanlığına getirildi.

Kurulun başkanlığı Mahmut Sütcü'nün ayrılmasıyla boşalmıştı. 9 Mayıs 2026'da atanan Sütcü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmiş, istifa 19 Ekim'de duyurulmuştu.

MUHSİN ATCI NE ZAMAN SPK BAŞKANI OLDU?

Muhsin Atcı, 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SPK Başkanlığına atandı. Atama, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesine dayanıyor. Aynı kararla kurulun başkan vekilliğine ve bir üyeliğine de atama yapıldı; üyeliğe Yasemin Girici getirildi.

SPK, Türkiye'de borsayı ve sermaye piyasasını düzenleyen ve denetleyen kurum. Halka arzlara onay veriyor, aracı kurumları ve yatırım fonlarını denetliyor.

MUHSİN ATCI KİMDİR?

Muhsin Atcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nu Ekim 2023'ten beri yöneten bir maliye bürokratı. Ortaokul ve liseyi İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudu, ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

2014'te ABD'deki Duke Üniversitesi'nde kalkınma politikası alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü'nde doktorasına devam ediyor.

MUHSİN ATCI KAÇ YAŞINDA?

Muhsin Atcı 1979 doğumlu. SPK'nın başına, vergi denetmen yardımcılığıyla başlayıp kurul başkanlığına uzanan bir kariyerin ardından geçti.

MUHSİN ATCI NERELİ?

Muhsin Atcı, Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu.

MUHSİN ATCI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Muhsin Atcı memurluğa 2003'te vergi denetmen yardımcısı olarak başladı. 2005'te stajyer gelirler kontrolörü, 2008'de gelirler kontrolörü oldu. 2010'da İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2011'de kurulunca vergi müfettişi oldu. 15 Eylül 2014 ile 7 Temmuz 2017 arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak çalıştı, 31 Temmuz 2017'den 18 Nisan 2019'a kadar da kurulun başkan yardımcılığını yaptı.

Ekim 2023'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına atandı ve bu görevi SPK'ya geçene kadar sürdürdü.