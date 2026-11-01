Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muhsin Atcı kimdir? SPK'nın yeni başkanı hangi görevlerde bulundu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muhsin Atcı kimdir? SPK'nın yeni başkanı hangi görevlerde bulundu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. Karar 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı; önceki başkan Mahmut Sütcü ekimde sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. Muhsin Atcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Muhsin Atcı hakkında bilinenler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni başkanı, 23 yıllık meslek hayatını vergi denetiminde geçiren bir bürokrat oldu. 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, SPK Başkanlığına getirildi.

Kurulun başkanlığı Mahmut Sütcü'nün ayrılmasıyla boşalmıştı. 9 Mayıs 2026'da atanan Sütcü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmiş, istifa 19 Ekim'de duyurulmuştu.

MUHSİN ATCI NE ZAMAN SPK BAŞKANI OLDU?

Muhsin Atcı, 1 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SPK Başkanlığına atandı. Atama, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesine dayanıyor. Aynı kararla kurulun başkan vekilliğine ve bir üyeliğine de atama yapıldı; üyeliğe Yasemin Girici getirildi.

SPK, Türkiye'de borsayı ve sermaye piyasasını düzenleyen ve denetleyen kurum. Halka arzlara onay veriyor, aracı kurumları ve yatırım fonlarını denetliyor.

MUHSİN ATCI KİMDİR?

Muhsin Atcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nu Ekim 2023'ten beri yöneten bir maliye bürokratı. Ortaokul ve liseyi İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudu, ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

2014'te ABD'deki Duke Üniversitesi'nde kalkınma politikası alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü'nde doktorasına devam ediyor.

MUHSİN ATCI KAÇ YAŞINDA?

Muhsin Atcı 1979 doğumlu. SPK'nın başına, vergi denetmen yardımcılığıyla başlayıp kurul başkanlığına uzanan bir kariyerin ardından geçti.

MUHSİN ATCI NERELİ?

Muhsin Atcı, Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu.

MUHSİN ATCI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Muhsin Atcı memurluğa 2003'te vergi denetmen yardımcısı olarak başladı. 2005'te stajyer gelirler kontrolörü, 2008'de gelirler kontrolörü oldu. 2010'da İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2011'de kurulunca vergi müfettişi oldu. 15 Eylül 2014 ile 7 Temmuz 2017 arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak çalıştı, 31 Temmuz 2017'den 18 Nisan 2019'a kadar da kurulun başkan yardımcılığını yaptı.

Ekim 2023'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına atandı ve bu görevi SPK'ya geçene kadar sürdürdü.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 260 sitede yayınlandı.
Cadılar Bayramı süslemeleri itfaiyeyi alarma geçirdi: Ağızları açık bırakan görüntü gerçek çıkmadı

Görenler yangın çıktı sandı: Gerçek sonra anlaşıldı

Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor

Hızlı tren hattı genişliyor! 3 il daha kapsama alındı
Kuşadası'nda elinde 2 bıçakla caddeye çıkan 17 yaşındaki genci polis değil babası durdurdu! O anlar kamerada

Polis havaya ateş açtı, yine durmadı! Bıçakları babası aldı
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu

Ankara bu düğünde buluştu: Herkes aynı masada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim yenilgilerinin ardından Belgrad’da buluşan iki eski lider siyasete geri dönme mesajı verdi

Art arda seçim kaybeden iki eski lider geri dönmeye hazırlanıyor

Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı

Trende kimyasal sızıntı alarmı! Ekipler apar topar karantinaya aldı
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti

2-1'lik yenilgi sonrası beklenen oldu
Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe maçı öncesi hiç istemediği şey gerçekleşti
Çağlar Söyüncü siftah yaptı! Çorum FK Erzurumspor'u deplasmanda devirdi

Çağlar gol attı! Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktılar
Hull City'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Acun Ilıcalı'nın yüzü yine gülmedi!
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti

Melo, Türk efsaneyi babası ilan etti