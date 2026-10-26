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Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

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Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi
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Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yaklaşık 550 bin yatırımcıyı etkileyen fon krizine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ÖNCEKİ GÜN POLİSE TESLİM OLDU, TUTUKLANMASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Nusret Altınbaş, önceki gün polise teslim oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen Altınbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın, SPK raporlarına dayanarak IEYHO, VSNMD, ODINE ve TRHOL paylarına ilişkin sermaye piyasası işlemlerini kapsadığı belirtildi. Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş da soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, Altınbaş ailesinin diğer üyelerinin malvarlıklarına el konulmuştu.

SPK’NIN SUÇ DUYURUSU LİSTESİNDE YER ALIYORDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Ekim’de pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. Nusret Altınbaş ile Serdar Altınbaş, IEYHO payına ilişkin işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulan 15 kişi arasında yer aldı. SPK, sorumluluğu bulunan kişilere borsada 2 yıl işlem yapma yasağı da getirdi.

FON KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Fon krizi, 15 Eylül’de Pusula Portföy’ün bazı fonlarında iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklamasıyla başladı. Ertesi gün Tera Portföy’ün iki fonunda da temerrüt yaşandı.

SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls portföy şirketlerinin TEFAS’taki fonlarında alım satımı durdurarak tasfiye kararı aldı. Tasfiye kapsamında yaklaşık 130 fonda 550 bin yatırımcı bulunduğu açıklandı. Tasfiye süresi daha sonra 3 aydan 6 aya uzatıldı. Reuters’ın haberine göre tasfiye kararı kapsamındaki fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 891 milyar lira.

“PİYASA DOLANDIRICILIĞI” TESPİTİ

Soruşturmada, fonlar ve bağlı hisselerin fiyatlarının şirketlerin temel mali büyüklükleriyle uyuşmayacak biçimde şişirildiği iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Eylül’de Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin SPK’nın piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Tera grubunun kurucusu Emre Tezmen ise grubun “planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atak” hedefi olduğunu savunmuştu.

TUTUKLU SAYISI 114'E YÜKSELDİ

Soruşturmanın ilk günü olan 17 Eylül’de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmış, 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Sonraki haftalarda soruşturma genişledi, Emre Tezmen ve Serdar Turhan gibi isimler adliyeye sevk edildi.

Son olarak 24 Ekim’de Türkiye Sigorta’nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı ve soruşturmada tutuklu sayısı 114'e çıktı. Bugüne kadar 300'den fazla kişi hakkında işlem yapıldı. Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın ile Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de 25 Ekim’de tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaltay atabey:

İşte böyle, bu devasa binaları yapanların paralarında haram var, yoksa bir kaç zengin hariç bu binaları yapamazlar, buyurun tatlıcıların binaları, o devasa binalar kimseye yaramadı belki yirmi yıldır boş boş duruyor harcanan para ne kadar en az bir milyar dolar, bence haram para.

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