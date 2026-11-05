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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi

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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında adli kontrol talep edildi. İlyas Kaya, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında İlyas Kaya, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol tedbirleri talebiyle hakimliğe sevk edildi.
  • Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'suç örgütüne üye olma' ve 'SPK Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
  • Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir adli işlem gerçekleştirildi. Savcılık, İlyas Kaya'nın yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle hakimliğe sevk edilmesini talep etti.   

İLYAS KAYA ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında İlyas Kaya'ya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi olan İlyas Kaya, savcılık işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın talep ettiği adli kontrol tedbirleri, İlyas Kaya'nın belirlenen yükümlülüklere tabi tutulmasını öngörüyor. Ancak bu tedbirlerin uygulanabilmesi için hakimliğin karar vermesi gerekiyor. 

EŞİ FATMA BETÜL SAYAN KAYA İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme ise eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yaşandı. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya'yı "suç örgütüne üye olma" ve "SPK Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Ayrıca eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

İLYAS KAYA KİMDİR?

22 Ekim 1984 tarihinde Hakkari'de doğan İlyas Kaya, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmış bir hekim ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 2002-2008 yılları arasında tıp eğitimi alan Kaya, 2008-2013 yılları arasında aynı üniversitede uzmanlık eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Kaya, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile 2010 yılında evlenen İlyas Kaya'nın iki çocuğu bulunuyor. İlyas Kaya ve eşi eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismi fon krizinde gündeme geldi.

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Kaynak: Haberler.com
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