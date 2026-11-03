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Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nda görev değişikliği yaşanmasının ardından Celal Şahin'in kariyeri ve özgeçmişi merak konusu oldu. VDK Başkanı Muhsin Atcı'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına atanmasının ardından boşalan VDK Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Celal Şahin'in vekaleten getirildiği bildirildi. Peki, Celal Şahin kimdir? Vergi Denetim Kurulu Celal Şahin kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Detaylar...

CELAL ŞAHİN KİMDİR?

Celal Şahin, 1977 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Şahin, 2015-2016 yıllarında ABD'de MBA alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Kamu görevindeki kariyerine 2002 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başlayan Şahin, sonraki yıllarda farklı kamu kurumlarında denetim, maliye ve kamu yönetimi alanlarında görevler üstlendi.

Şahin'in kariyerinde Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Vergi Müfettişliği, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesindeki görevler öne çıkıyor.

28 Kasım 2023 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Şahin, 29 Kasım 2023'te görevine başladı. 2 Kasım 2026'da ise Muhsin Atcı'nın SPK Başkanlığına atanmasının ardından boşalan VDK Başkanlığı görevine vekaleten getirildiği bildirildi.

CELAL ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Celal Şahin, 1977 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla doğum günü bilgisi açıklanmadığı için yaşı 49 olarak hesaplanmaktadır.

CELAL ŞAHİN NERELİ?

Celal Şahin, Ankara doğumludur. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki özgeçmiş bilgisinde 1977 yılında Ankara'da doğduğu belirtilmektedir.

CELAL ŞAHİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Celal Şahin'in kamu görevlerindeki kariyeri 2002 yılında başladı. Şahin, farklı dönemlerde denetim, maliye, kamu yönetimi ve mali suçların incelenmesi alanlarında görev yaptı.

2002 yılında DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Şahin, 2003-2004 yılları arasında Sayıştay Denetçisi olarak çalıştı.

2004-2008 yılları arasında Hesap Uzman Yardımcısı, 2008-2011 yılları arasında ise Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2011-2012 döneminde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Koordinatör Vergi Müfettişi olarak görev üstlendi.

2012-2016 yılları arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Şahin, 2016 yılında Vergi Başmüfettişi olarak atandı.

Şahin, 2016-2020 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda İnceleme ve Yükümlülük Daire Başkanlıklarında görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında ise Vergi Denetim Kurulu Ankara Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı'nda RDK üyesi olarak görev aldı.

28 Kasım 2023 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Şahin, 29 Kasım 2023 tarihinde bu görevine başladı. Resmi VDK özgeçmişinde Şahin'in bu görevi yürüttüğü belirtiliyor.

2 Kasım 2026 tarihinde ise Muhsin Atcı'nın SPK Başkanlığına atanmasının ardından boşalan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine Celal Şahin'in vekaleten getirildiği haberleştirildi.

Celal Şahin ayrıca iyi derecede İngilizce biliyor. Resmi özgeçmiş bilgisine göre evli ve iki çocuk babasıdır.

EĞİTİM HAYATI

Celal Şahin, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2015-2016 yıllarında ABD'de MBA üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

MESLEK HAYATININ İLK YILLARI

Şahin'in meslek hayatı 2002 yılında DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Ardından Sayıştay Denetçiliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu'nda Koordinatör Vergi Müfettişi olarak görev yaptı.

MİLLİ EMLAK VE MASAK DÖNEMİ

2012-2016 yılları arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Şahin, 2016 yılında Vergi Başmüfettişi olarak atandı. Aynı yıl Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda görev almaya başladı ve 2020 yılına kadar İnceleme ve Yükümlülük Daire Başkanlıklarında görev yaptı.

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Şahin, 2020-2023 yılları arasında VDK Ankara Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı'nda RDK üyesi olarak görev yaptı. 28 Kasım 2023 tarihinde VDK Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi ve 29 Kasım 2023 tarihinde görevine başladı.

VDK BAŞKANLIĞI GÖREVİ

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı'nın atanmasının ardından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. 2 Kasım 2026 tarihli haberlerde, VDK Başkan Yardımcısı Celal Şahin'in boşalan başkanlık görevine vekaleten getirildiği bildirildi.

Vergi Denetim Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişinde ise Şahin'in 29 Kasım 2023'ten itibaren Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisi bulunuyor.