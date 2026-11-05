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Fon soruşturmasında İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül için adli kontrol istendi

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Fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Savcılık, ikili için imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Kaya ve Gönül'ü, "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kaynak: AA
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