Fon soruşturmasında İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül için adli kontrol istendi

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Kaya ve Gönül'ü, "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kaynak: AA