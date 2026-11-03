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Fon soruşturmasında SPK ve BDDK eski yetkilileri dahil 6 kişiye gözaltı kararı çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, aralarında SPK ve BDDK'da görev yapmış isimlerin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık açıklamasında soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde görev yapmış isimlerin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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