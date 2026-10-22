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Murat Emir, 455 bin 758 mağdurun hakkını gasbeden önergeye SPK'nın kalkan olduğunu söyledi

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Murat Emir, 455 bin 758 mağdurun hakkını gasbeden önergeye SPK'nın kalkan olduğunu söyledi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK'nın PBLK'ye ilişkin duyurusunu eleştirerek kurumun gece yarısı önergesini aklamaya çalıştığını savundu. Emir, SPK yönetiminin kelime oyunlarıyla 455 bin 758 mağdurun hakkını gasbeden önergeye kalkan olduğunu öne sürdü.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Suçüstü yakalanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gece yarısı önergesini aklamak için bugün panikle bir duyuru yayımlamış ama kendi kendini ele vermiş. Onca manipülasyon olurken koltuğunda oturup seyreden SPK yönetimi, şimdi kelime oyunlarıyla 455 bin 758 mağdurun hakkını gasbeden gece yarısı önergesine kalkan olma derdinde" dedi.

Emir, SPK'nın "Takas kesinliği ve PBLK husularına ilişkin basın duyurusu" başlıklı açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. SPK'nın kendini ele verdiğini söyleyen Emir, şunları kaydetti:

"Suçüstü yakalanan SPK, gece yarısı önergesini aklamak için bugün panikle bir bir duyuru yayımlamış ama kendi kendini ele vermiş. SPK duyurusunda 'Sermaye Piyasası Kanunu 79. maddesine göre takas talimat ve işlemleri tasfiye halinde dahi geri alınamaz ve iptal edilemez ama PBLK'da bekleyen satış talimatları takasın başladığı anlamına gelmez' diyor.

O zaman size sormak isterim; kanunun 79. maddesi sadece tamamlanmış işlemleri değil, açıkça 'takas talimatlarını' da koruma altına alıyor. Yatırımcının payını TEFAS İşlem Blokaj Alt Hesabına (PBLK) alıp bloke koymak takas sürecini başlatmak değilse nedir? AKP'nin gece yarısı önergesinde tam 4 defa 'ilgili fonun temerrüdü' yazarken, SPK bugünkü duyurusunda 'temerrüt' kelimesini neden sansürleyip metinden tamamen çıkardı? Çünkü ortada doğmuş bir nakit borcu olmadan temerrüt olmayacağını kendileri de çok iyi biliyor. Madem PBLK'daki 250 bin mağdur zaten alacaklı değil ve doğal olarak fon pay sahibi sayılıyordu, o zaman dün gece mahkeme yolunu kapatmak için neden apar topar kanuna madde eklediniz?

Onca manipülasyon olurken koltuğunda oturup seyreden SPK yönetimi, şimdi kelime oyunlarıyla 455 bin 758 mağdurun hakkını gasbeden gece yarısı önergesine kalkan olma derdinde."

Kaynak: ANKA
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