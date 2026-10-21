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Gergerlioğlu, SPK yöneticileri hakkında suç duyurusu yaptığını açıkladı

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te ayrı basın toplantıları düzenledi. Gergerlioğlu SPK yöneticileri hakkında suç duyurusu yaptığını belirterek yargıyı göreve çağırdı; Kok Şişli Belediyesindeki kadın işçi çıkarmalarını, Ayan fıstık ithalatını gündeme getirdi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, fon soruşturmasını sıklıkla gündeme getireceklerini belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Gergerlioğlu, yargıyı göreve çağırdı.

SPK'deki atamaları da eleştiren Gergerlioğlu, "Çalınan para hepimizin cebinden çalınıyor. Borsa 10 yıl önceki değerlerine gitti. Memleket ekonomi depremi yaşıyor, enkazın altında hepimiz kaldık. Bunun peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şişli Belediyesinden işten çıkarıldığını ifade ettiği kadın işçilerle açıklama yaptı.

Belediyelere yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirmelerin "seçme ve seçilme hakkının gasbı" olduğunu savunan Kok, "Kayyum uygulamaları bunlarla bitmiyor. Her gelen kayyum kadrolaşma için, kendi kadrosunu yerleştirmek için işçileri işinden ediyor." dedi.

Kok, Şişli Belediyesindeki işten çıkarmalarla iş hukukunun ve toplu iş sözleşmesinin çiğnendiğini ileri sürerek, "Bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Kadın işçiler derhal işlerine geri alınsın ve iş tanımlarında geçerli olan, daha önce çalıştıkları işlerde konumlandırılsın." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'daki fıstık üreticilerinin zor durumda bulunduğunu, buna rağmen devletin yerli üreticilerden fıstık almayıp, ürünü ithal ettiğini öne sürdü.

Fıstığın üreticilerin elinde kaldığını öne süren Ayan, şöyle konuştu:

"Bütün kış evde oturup sadece fıstıkla mı karınlarını doyuracaklar, sabah akşam fıstık mı yiyecekler? Fıstık fiyatları düşmüş, maliyetler artmış durumda. Bütün girdi fiyatları arttı fakat fıstığın fiyatlarını düşürüyorsunuz. Fıstık ithal ediliyor."

Ayan, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirerek, teklifin görüşmelerinde toplumdaki tüm kesimlerin düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki eylemlere değinerek, gençlerin daha iyi bir gelecek istediğini söyledi.

Fon soruşturmalarına da işaret eden Çiftyürek, "bunun sadece bir ekonomik skandal değil ahlaki bir çöküş de olduğunu", konuyla ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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