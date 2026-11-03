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SPK’nın eski Başkan Vekili Usca’ya gözaltı kararı! BDDK ve Tera’dan da isimler var

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SPK’nın eski Başkan Vekili Usca’ya gözaltı kararı! BDDK ve Tera’dan da isimler var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) eski Başkan Vekili Enver Usca ile SPK’nın 3 eski yetkilisi yer alıyor. Listede ayrıca BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da bulunuyor.

  • Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK eski daire başkanları Kürşat Sait Babuçcu ve Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun 'rüşvet almak' suçundan tutuklandı.
  • Soruşturmada tutuklu sayısı 120'ye ulaştı; tasfiyesine karar verilen 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor ve iade edilen tutar 19 milyar liraya yaklaştı.

Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma, piyasayı denetlemekle görevli kurumların üst düzey yöneticilerine uzandı. Gözaltı kararı, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un tutuklandığı gün geldi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişi şöyle:

SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK eski Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı.

ENVER USCA KİMDİR?

1975'te Mersin’de doğan Enver Usca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Usca, Gazi Üniversitesi’nde ticaret hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. SPK’deki kariyerine 1999'da uzman hukukçu yardımcısı olarak başladı. Kurumda Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Usca, 30 Ekim 2022'de Mutalip Ünal’ın yerine SPK Başkan Vekili olarak atandı. Dört yıllık görev süresi, gözaltı kararından yalnızca 3 gün önce, 31 Ekim 2026'da sona erdi.

“TERA’YA KARŞI ÇIKTILAR” İDDİASI

Usca’nın atandığı 2022'deki görev değişikliği, soruşturma sürecinde yeniden gündeme geldi. Basında yer alan iddialara göre görevden alınan Ünal ve kurul üyesi Ali Akay, TERA’nın halka arzına onay vermemişti. TERA, bu görev değişikliğinden yaklaşık iki ay sonra, Aralık 2022'de borsaya açıldı. SPK ise görev değişikliğinin TERA’ya yönelik itirazla bağlantılı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

3 ESKİ SPK YETKİLİSİ DE LİSTEDE

Akay’ın yerine aynı gün SPK Kurul Üyesi olarak atanan Bülent Murat Haholu da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. 1974 doğumlu Haholu, 1997'de SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Kurul üyeliğinden önce Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Haholu’nun görev süresi de Usca ile birlikte 31 Ekim’de doldu.

Listedeki diğer iki eski SPK yetkilisi Kürşat Sait Babuçcu ve Ercan Urkan, Haziran 2026'da görevden alınmıştı. Babuçcu, halka arz süreçleri ile şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin denetiminden sorumlu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nin başkanıydı. Dr. Ercan Urkan ise manipülasyon ve piyasa bozucu eylemlere ilişkin incelemeleri yürüten Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi’ni yönetiyordu.

BDDK VE TERA’DAN İKİ İSİM

Gözaltı kararı verilen Mustafa Alper Taş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Listedeki son isim Ümit Sincanlı ise Tera Holding’de İdari İşler Direktörü olarak çalışıyor.

SPK’DA YÖNETİM DEĞİŞTİ

Fon krizinin ardından SPK yönetiminde de köklü değişiklikler yaşandı. SPK Başkanı Mahmut Sütcü 20 Ekim’de görevden alındı. 31 Ekim tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurula 3 yeni atama yapıldı.

BORSA İSTANBUL’UN ESKİ GENEL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Soruşturmada bugün eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun da “rüşvet almak” suçundan tutuklandı. Ergun, 31 Ekim’de “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Eylül ortasında hız kazanan soruşturmada tutuklu sayısı 120'ye ulaşmıştı. Fonlardan sağlanan haksız kazançların iadesi de sürüyor ve iade edilen tutar 19 milyar liraya yaklaştı. 455 bin 758 yatırımcının bulunduğu, tasfiyesine karar verilen 131 fona ilişkin incelemeler devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıNürettin Akbaba:

gen soru meclise verildi MHP.AKP red oyu kullandı niçin ted oldu açıklama yapsınlar ?

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Hükümet gereğini yapıyor görmüyor musun. Muhalefetin derdi yaygara yapıp mide bulandırıp iftira atmak. Muhalefet ciddiyse önce iş Bankası kimin parası ile kurulmuş CHP'ye verilmiş, bunun gensorusunu versin.

yanıt0
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Haber YorumlarıHeisenberg:

sence ?

yanıt0
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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

eğer sol iktidar olsaydı emin olun, kendilerinden olan yolsuzların tekine bile işlem yapmazdı. bakın bakalım tarihlerinde o kadar yolsuzluk var tek bir adli işlem var mı? yokkk....ama yaptıkları en iyi şey yalan dolanla algı yapmak, yolsuzluklara yapılan operasyonları bile eleştirmek

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Davut eline sağlık kardeşim

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Haber YorumlarıMete Doğaner:

ülkede adam kalmadı al al. bitik ülke

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Haber Yorumlarımücahid:

Fonda ki zarar, ülkemizin 8 trilyonuna mal oldu,öyle hikayeden gözaltı,tutuklamayla kapatlamayacak kadar büyük ekonomik sıkıntıya yol açtı

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