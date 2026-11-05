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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi

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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi
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"Fon soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün savcılıktaki işlemleri sona erdi. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi. İlyas Kaya ve Gönül'ün ise adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

"Fon soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne gelen üç ismin savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.

SABAH SAAT 11.00’DE ADLİYEYE GELDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Üç isim, 5 Kasım sabahı saat 11.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta ayrı ayrı ifade veren isimlerin işlemleri saat 20.00 sıralarında tamamlandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ 

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine karar verildi. İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül için ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

KAYA ÇİFTİ İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma kapsamında daha önce 7 Ekim’de savcılığa ifade vermişti. İkinci kez ifadeye çağrılan çiftin, Özata Denizcilik hisselerindeki alım satım işlemlerine ilişkin soruları yanıtladığı belirtilmişti.

İlk ifadelerinde hisse alım satımlarını kendi yatırım kararları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini savunan Kaya çifti, herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını belirtmişti.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de sabah saatlerinde adliyeye geldi. Gönül, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 30 Eylül’de de ifade vermişti.

Üç ismin yaklaşık 9 saat süren savcılık ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmadaki adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Eray Barkin:hadi inşallah merakla bekliyoruz..
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Yorumlar (42)

Haber YorumlarıMustafa Seçkin:

hadi inşallah içeriii bir AKP seçmeni olarak yazıyorum.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıx8p6sc6ztv:

başkası olsa gece yarısı baskını ile gözaltına alınır. milyarlık vurgun, kamuoyu baskısı olmasa hiçbir şey yapmayacaklardı. Bir kurban ile sıyıracaklar işi maalesef…

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Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıEray Barkin:★ Okurların en beğendiği

hadi inşallah merakla bekliyoruz..

Yorum Beğen6
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Haber Yorumlarısezgin günal:

adalet işleyecekmi göreceğiz

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Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSevcan Uçar:

Dokunulmazlığı var tutuklanamaz şuanlık bilmeyen cahiller yorum yapmadan söyliyim dedim

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıNevin Kurtulus:

yok

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Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMehmet Erginer:

Uygundur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0

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