Muhsin Atcı kimdir? SPK Başkanı Muhsin Atcı nereli, kaç yaşında, evli mi?

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Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı getirildi. Atamanın ardından Muhsin Atcı'nın hayatı, eğitimi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, SPK Başkanı Muhsin Atcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Muhsin Atcı evli mi, kaç çocuğu var? İşte yeni SPK Başkanı Muhsin Atcı'nın biyografisi ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

MUHSİN ATCI KİMDİR?

Muhsin Atcı, kamu maliyesi ve vergi denetimi alanlarında uzun yıllar görev yapmış Türk bürokrattır. 1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Atcı, kamu yönetimi alanındaki eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından meslek hayatına vergi denetimi alanında başlayan Atcı, farklı kademelerde üst düzey görevler üstlendi. 7 Ekim 2023 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanan Muhsin Atcı, 1 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine getirildi.

MUHSİN ATCI KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Muhsin Atcı, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

MUHSİN ATCI NERELİ?

SPK Başkanı Muhsin Atcı, Konya'nın Ereğli ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğretim döneminin ardından İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde eğitimini tamamlayan Atcı, üniversite öğrenimi için İstanbul'a gitmiştir.

MUHSİN ATCI EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Muhsin Atcı evlidir ve üç çocuk babasıdır. Resmi özgeçmişinde aile hayatına ilişkin paylaşılan bilgiler arasında evli olduğu ve üç çocuğunun bulunduğu bilgisi yer almaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Atcı, eğitim ve meslek hayatını kamu yönetimi, vergi denetimi ve maliye alanlarında sürdürmüştür.

MUHSİN ATCI HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Akademik çalışmalarına lisans eğitiminin ardından da devam eden Atcı, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.

Atcı'nın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora çalışmaları da bulunuyor.

MUHSİN ATCI'NIN MESLEKİ KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Kamu görevine 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Muhsin Atcı, yaklaşık 23 yıllık meslek hayatında farklı idari ve mali görevlerde bulundu.

Atcı'nın kariyerindeki önemli görev ve tarihler şöyle:

2003: Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı.

2005: Stajyer Gelirler Kontrolörü oldu.

2008: Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı.

2010: İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2011: Vergi Denetim Kurulunun kurulmasıyla Vergi Müfettişi olarak atandı.

15 Eylül 2014 – 7 Temmuz 2017: Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak görev yaptı.

31 Temmuz 2017 – 18 Nisan 2019: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

7 Ekim 2023: Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

1 Kasım 2026: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atandı.

Atcı, son olarak yürüttüğü Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevinin ardından SPK'nın yeni başkanı oldu.

SPK BAŞKANLIĞINA KİMLER ATANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Sermaye Piyasası Kurulunun yönetiminde üç önemli atama gerçekleştirildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri kapsamında yapılan atamalara göre:

SPK Başkanı: Muhsin Atcı

SPK Başkan Vekili: Ersin Başar Ekmekci

SPK Üyesi: Yasemin Girici

Böylece Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulunun yeni başkanı oldu.