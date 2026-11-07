Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevkedilen 6 şüpheliden, aralarında Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.
TUTUKLANAN 4 İSİM BELLİ OLDU
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin isimleri ve haklarında belirtilen kanun maddeleri şöyle:
- Ümit Sincanlı
- Mustafa Alper Taş
- Ercan Urkan
- Enver Usca
Bu tutuklama sonrası fon soruşturmasında tutuklu sayısı 118'e çıktı.