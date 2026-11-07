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Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

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Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevkedilen 6 şüpheliden, aralarında Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN 4 İSİM BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin isimleri ve haklarında belirtilen kanun maddeleri şöyle:

  • Ümit Sincanlı
  • Mustafa Alper Taş
  • Ercan Urkan
  • Enver Usca

Bu tutuklama sonrası fon soruşturmasında tutuklu sayısı 118'e çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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