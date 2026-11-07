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SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

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SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi
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SPK, 3 şirketin pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 88 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (TMPOL), İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ (ISVEA) ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerini tamamladı. 

88 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurul, üç şirketin pay piyasasındaki işlemler nedeniyle toplam 88 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve sorumluluğu bulunan kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'nın 6 Kasım 2026 tarihli ve 2026/79 sayılı bültenine göre, TMPOL pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 24, ISVEA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 22, TERA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise 42 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulacak.

2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurul ayrıca söz konusu piyasalardaki işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Bazı kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı.

TAHVİL İHRAÇLARI VE SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

SPK, Lider Faktoring AŞ'nin 800 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin ise 100 milyon dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihraçlarına onay verdi. 

SPK ayrıca Astra Portföy Yönetimi AŞ'nin sermayesinin 34 milyon 750 bin liradan 173 milyon 750 bin liraya, Kare Portföy Yönetimi AŞ'nin 75 milyon liradan 115 milyon liraya, Mundi Portföy Yönetimi AŞ'nin ise 50 milyon liradan 87 milyon liraya çıkarılmasına onay verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

SPK uyuyordu . BDDK uyuyordu. Masak uyuyordu. Maliye uyuyordu. Ne oldu ve canlandilar.

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