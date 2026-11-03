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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurul Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. SPK'da uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Usca'nın isminin soruşturma kapsamında gündeme gelmesinin ardından hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Enver Usca kimdir? Enver Usca SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ENVER USCA KİMDİR?

Enver Usca, hukukçu kimliğiyle tanınan ve uzun yıllar Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde görev yapan eski bir kamu yöneticisidir. 1975 yılında Mersin'de dünyaya gelen Usca, ilk, orta ve lise öğrenimini Silifke'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Usca, akademik çalışmalarını ticaret hukuku alanında sürdürdü.

1999 yılında SPK'de Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak meslek hayatına başlayan Usca, kurumda Uzman Hukukçu ve Başuzman Hukukçu olarak görev yaptı. İlerleyen yıllarda Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Usca, 2022 yılında SPK Kurul Başkan Vekilliğine atandı.

ENVER USCA KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Enver Usca, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

ENVER USCA NERELİ?

Enver Usca, Mersin doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'in Silifke ilçesinde tamamlamıştır.

ENVER USCA HANGİ ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLDU?

Enver Usca'nın eğitim hayatında hukuk ve işletme alanları öne çıkıyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Usca, akademik çalışmalarına Gazi Üniversitesinde devam etti.

Usca'nın eğitim geçmişinde yer alan üniversiteler ve programlar şöyle:

Ankara Üniversitesi: Hukuk Fakültesi lisans eğitimi.

Gazi Üniversitesi: Ticaret hukuku alanında yüksek lisans ve doktora.

University of the Pacific McGeorge School of Law: ABD'de hukuk alanında yüksek lisans (LL.M.).

Anadolu Üniversitesi: İngilizce İşletme lisans eğitimi.

Usca, avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir süre hâkim ve savcı adayı olarak da görev yaptı.

ENVER USCA'NIN KARİYERİ VE SPK'DAKİ GÖREVLERİ

Enver Usca, meslek hayatına 1999 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak başladı. Kurumda sırasıyla Uzman Hukukçu ve Başuzman Hukukçu unvanlarıyla görev yaptı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde SPK Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Usca, 2022 yılında Kurul Başkan Vekilliğine atandı. Bu görevi kapsamında sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumun üst yönetiminde yer aldı.

Usca'nın üniversitelerde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında dersler verdiği, çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış çalışmalarının bulunduğu da özgeçmişinde belirtiliyor.

ENVER USCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 Kasım 2026 tarihinde 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında karar verilen isimler arasında eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer isimler şöyle:

Bülent Murat Haholu: Eski SPK Kurul Üyesi

Kürşat Sait Babuçcu: Eski SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ercan Urkan: Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı

Mustafa Alper Taş: BDDK Uygulama 4. Dairesi Başkanı

Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü

Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklanırken, şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu nedenle Enver Usca'ya yöneltilen somut suçlamalara ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Gözaltı kararı verilmesi de tek başına suçluluk anlamına gelmiyor.