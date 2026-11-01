Ersin Başar Ekmekçi kimdir? SPK Başkan Vekili Ersin Başar Ekmekçi kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) gerçekleştirilen üst düzey atamalar sonrası Başkan Vekilliği görevine getirilen Ersin Başar Ekmekçi, gündemin merak edilen isimleri arasına girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla SPK'nın yeni yönetimi belirlenirken, Ekmekçi'nin geçmişte görev yaptığı kurumlar ve mesleki kariyeri de araştırılmaya başlandı. Peki, SPK Başkan Vekili Ersin Başar Ekmekçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Başar Ekmekçi evli mi, hangi görevlerde bulundu? İşte Ersin Başar Ekmekçi'nin hayatı, eğitimi ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

ERSİN BAŞAR EKMEKÇİ KİMDİR?

Ersin Başar Ekmekçi, vergi denetimi, mali suçlarla mücadele ve kamu yönetimi alanlarında görev yapmış Türk bürokrattır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Ekmekçi, Vergi Denetim Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesindeki görevleriyle kamu yönetiminde yer aldı.

1 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi. Aynı kararla SPK Başkanlığına Muhsin Atcı, Kurul üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

ERSİN BAŞAR EKMEKÇİ KAÇ YAŞINDA?

SPK Başkan Vekili Ersin Başar Ekmekçi'nin doğum tarihi ve yaşına ilişkin kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ERSİN BAŞAR EKMEKÇİ NERELİ?

Ersin Başar Ekmekçi'nin doğum yeri ve memleketine ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ERSİN BAŞAR EKMEKÇİ EVLİ Mİ?

Ersin Başar Ekmekçi'nin medeni durumuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ERSİN BAŞAR EKMEKÇİ DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Ersin Başar Ekmekçi'nin mesleki geçmişinde vergi denetimi ve mali suçlarla mücadele alanlarında önemli görevler bulunuyor.

Ekmekçi'nin kamuoyuna yansıyan mesleki kariyerindeki bazı görevleri şöyle:

2012: Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak görev yaptı.

2015: Hazine ve Maliye Bakanlığının personel kayıtlarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde daire başkanı olarak yer aldı.

2024: Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2026: Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine atandı.

Ekmekçi'nin USHAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 Kamu İşletmeleri Raporu'nda da yer aldı.

ERSİN BAŞAR EKMEKÇİ SPK BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

Sermaye Piyasası Kurulunun üst yönetiminde gerçekleştirilen değişiklik kapsamında Ersin Başar Ekmekçi, SPK Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 31 Ekim 2026 tarihli ve 2026/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri kapsamında yapılan atamalarla SPK'nın yeni yönetimi şu şekilde belirlendi:

SPK Başkanı: Muhsin Atcı

SPK Başkan Vekili: Ersin Başar Ekmekçi

SPK Üyesi: Yasemin Girici

Atamalar, 20 Ekim 2026 tarihinde Mahmut Sütcü'nün görevden alınmasının ardından başlayan yönetim değişikliği sürecinin devamı niteliğinde gerçekleşti.