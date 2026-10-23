Ağıralioğlu, iktidarda ilk 100 günde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda ilk 100 günde Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TÜİK'in kurumsal bağımsızlığını güçlendireceklerini belirterek, "Ekonomide kuracağımız düzenin istikameti bellidir: Güven, yatırım, üretim, verimlilik, ihracat, gelir, refah" dedi. Ağıralioğlu, "Üstün olan şahısların iradesi değil, hukuktur" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin iktidar olması durumunda ilk 100 günde ekonomi alanında yapacağı çalışmaları anlattı. "Ekonomide güveni ve kuralları yeniden tesis edeceğiz" diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin ekonomik meselelerini biliyoruz. Milletimizin yaşadığı geçim sıkıntısını da biliyoruz, üreticimizin, sanayicimizin, yatırımcımızın önündeki engelleri de biliyoruz. Türkiye'nin kaynak meselesinden önce bir güven meselesi vardır. Kuralların kişilere göre değiştiği, kurumların itibar kaybettiği, yarının öngörülemediği bir ekonomik düzende ne yatırım olur ne üretim ne de refah. Biz ilk 100 günde bu düzeni değiştirecek adımları atacağız. Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TÜİK'in kurumsal bağımsızlığını güçlendireceğiz.

"PARA POLİTİKASINI HESAP VERİLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Bu kurumları siyasi müdahalelerin değil, liyakatin, bilimin ve ekonomik gerçeklerin yönettiği kurumlar haline getireceğiz. Milletimiz açıklanan enflasyon rakamına güvenecek. Yatırımcı önünü görebilecek. Üretici hesabını yapabilecek. Devletin açıkladığı verilerle milletin yaşadığı gerçekler arasındaki güven mesafesini ortadan kaldıracağız. Merkez Bankası'nın itibarı, milletimizin parasının itibarıdır. Para politikasını öngörülebilir, rezerv yönetimini şeffaf, kurumları hesap verebilir hale getireceğiz. Türkiye'ye yatırım getireceğiz. Ancak sadece para getiren değil, bu memlekete değer katan yatırımları önceleyeceğiz. Fabrika kuran, teknoloji geliştiren, Ar-Ge yapan, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme yatırım yapan, ihracatımızı ve üretim kapasitemizi artıran sermayeyi destekleyeceğiz.

"EKONOMİDE KURACAĞIMIZ DÜZENİN İSTİKAMETİ GÜVEN"

Bizim ekonomi anlayışımızda esas olan, paradan para kazanılan bir düzen değil, üreterek, çalışarak, alın teriyle zenginleşen bir Türkiye'dir. Ekonomide kuracağımız düzenin istikameti bellidir: Güven, yatırım, üretim, verimlilik, ihracat, gelir, refah. Biz ilk 100 günde bütün ekonomik meseleleri çözeceğimizi söylemiyoruz. Milletimize olmayacak vaatlerde bulunmuyoruz. Ama ilk 100 günde ekonominin doğru işlemesini sağlayacak kuralları yeniden kuracağımızı, kurumların itibarını yeniden tesis edeceğimizi, Türkiye'yi güvenilir ve öngörülebilir bir ekonomik yönetime kavuşturacağımızı söylüyoruz.

"ÜSTÜN OLAN ŞAHISLARIN İRADESİ DEĞİL, HUKUK"

Devletin gücü her işe müdahale etmesinde değil, koyduğu kuralları herkese eşit uygulayabilmesindedir. Bizim devlet anlayışımızda güçlü olan kişiler değil, kurumlardır. Üstün olan şahısların iradesi değil, hukuktur. Esas olan iktidarın menfaati değil, milletin refahıdır. Anahtar Parti iktidarında Türkiye ekonomisinin anahtarı yeniden güven, liyakat ve üretim olacaktır."

Kaynak: ANKA