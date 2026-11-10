Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti'nin 25 maddelik SPK teklifi piyasa bozuculara hapis cezasını ağırlaştıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti'nin 25 maddelik SPK teklifi piyasa bozuculara hapis cezasını ağırlaştıracak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören ve piyasa bozucu eylemlere verilen hapis ve idari para cezalarını ağırlaştıran yaklaşık 25 maddelik teklifi aralık başında TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Teklifte şeffaflık ve denetlenebilirlik artırılacak.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) -"Fon vurgunu" tartışmaları sürerken AK Parti sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeler içeren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören, piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara hapis ve idari para cezalarını ağırlaştıran kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Taslak üzerinde çalışmalar sürerken, yaklaşık 25 maddeden oluşacak kanun teklifinin aralık ayı başında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

AK Parti Grubu'nda Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılarak yeni düzenlemeler getirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütülüyor.

Hazırlanacak kanun teklifiyle piyasa bozucu eylemlere karşı caydırıcılık sağlayacak hükümlerin yanı sıra, şeffaflık kriterleri, izleme, denetim ve uygulama açısından yetkililerin sorumluluk alanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Yatırımcı tazmin mekanizmasının güçlendirilmesinin yanı sıra, sermaye piyasası kurumlarının itibarını korumaya yönelik düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.

Kanun taslağı çalışmasında benzer krizlerin yaşandığı Güney Kore, Fransa, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerdeki örneklerin ve alınan önlemlerin incelendiği öğrenildi.

Taslak düzenlemeye göre piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara yönelik Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 105, 106 ve 107. maddelerinde yer alan hapis ve idari para cezaları ağırlaştırılacak.

"DENETİM ZAAFİYETİ"NE ÖNLEM ALINACAK

AK Partili yetkililer, 6263 sayılı kanunun çok iyi hazırlanmış bir kanun olduğunu ancak uygulamada sorun yaşandığını belirterek, "denetim zaafiyetinin" ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınacağını ifade etti. Hazırlıkları süren kanun teklifinde temel esasların, "şeffaflık, denetlenebilirlik ve müeyyide" olacağını kaydeden yetkililer, "denetlenebilirlik" kriterlerinin çeşitlendirileceğini, şeffaflığın artırılacağını vurguladı.

Taslak üzerinde çalışmalarının bu ay içinde tamamlanması hedeflenirken, yaklaşık 25 maddeden oluşacak kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından aralık ayı başında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
Yasak aşkı öğrendi, intikam için yıl dönümünü bekledi

Yasak aşkın intikamı hayli ağır oldu
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi13

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor22

88 yıldır dinmeyen özlem! Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı