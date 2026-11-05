Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e adli kontrol

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yeniden ifade veren eski SPK Başkanı Gönül hakkında adli kontrol talep edildi. Soruşturmanın odağında, SPK başkanlığı dönemindeki denetim sorumlulukları bulunuyor.

ESKİ SPK BAŞKANI ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün hukuki durumuna ilişkin yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında ikinci kez ifadesine başvurulan eski SPK Başkanı Gönül, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda eski SPK Başkanı Gönül hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağına hakimlik karar verecek.

Öte yandan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, suç örgütüne üye olma ve SPK kanununa muhalefet suçundan tutuklamaya sevk edildi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza ile adli kontrole sevk edildiği öğrenildi.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK DAHA ÖNCE SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün ismi, fon krizine ilişkin iddiaların ardından soruşturma sürecinde yer almıştı. Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından daha önce soruşturma izni verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada eski SPK Başkanı hakkındaki adli kontrol talebi öne çıkarken, hakimliğin vereceği karar bekleniyor.

"HALKIN TEVECCÜHÜ" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur." ifadelerini kullanmıştı.

SPK bünyesindeki gözetim birimlerinin hisse hareketlerini günlük olarak takip ettiğini belirten Gönül, şüpheli işlemlerin ileri incelemeye alındığını söylemişti. Denetim mekanizmasının işleyişini anlatan Gönül, "Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir. Şüphe yoğunlaşırsa ‘ileri inceleme’ başlar. Karşılıklı işlemlere bakılır. Alan ile satan arasındaki ilişki incelenir. Şüphe somutlaşırsa dosya oluşur ve soruşturma başlar. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gözetimler süreklidir. Biz gerekli denetleme ve gözetimi uygun şekilde yaptık. Savcılığa bu konularda detaylı bilgi vereceğiz." demişti.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğan İbrahim Ömer Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Atılım Üniversitesinde işletme alanında yüksek lisans, siyasal ekonomi alanında ise doktora eğitimi aldı. Çalışma hayatına Şekerbank'ta başlayan Gönül, 2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) geçti. Kurum bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gönül, 2014 yılında SPK Başkan Yardımcılığına, 18 Nisan 2022'de ise SPK Başkanlığına atandı. Dört yıllık görev süresini 18 Nisan 2026'da tamamladı.

SPK Başkanlığının ardından 8 Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanan Gönül, 20 Ekim 2026'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Kararda görevden alınmasına ilişkin özel bir gerekçe belirtilmedi. Gönül, ayrıca 2025 yılında Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütünün (IOSCO) Gelişmekte Olan ve Gelişen Piyasalar Komitesi Başkan Yardımcılığına seçilmiş ve IOSCO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com