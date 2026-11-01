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SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı

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SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yeni atamalar yapıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, SPK Başkanlığına atanırken Ersin Başar Ekmekci Başkanvekilliğine, Yasemin Girici ise Kurul Üyeliğine getirildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına atandı.
  • Aynı kararla SPK Başkanvekilliğine Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine Yasemin Girici getirildi.
  • SPK Başkanı Mahmut Sütcü, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun temerrüde düşerek tasfiye edilmesiyle patlak veren fon krizi tartışmalarının odağındayken 20 Ekim'de görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleştirildi.

SPK'NIN YENİ BAŞKANI MUHSİN ATCI OLDU

Karara göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muhsin Atcı, SPK Başkanlığına atandı.

Aynı kararla SPK Başkanvekilliğine Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi.

Muhsin Atcı

MAHMUT SÜTCÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Borsa İstanbul’da ve sermaye piyasalarında yaşanan ve 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun temerrüde düşerek tasfiye edilmesiyle patlak veren fon krizi tartışmalarının odağındaki isim olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim’de görevden alınmıştı.

Ayrıca eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de yürüttüğü Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Mahmut Sütcü

MUHSİN ATCI KİMDİR?

SPK Başkanı Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora eğitimine devam eden Atcı, 2003'te Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulmasıyla Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.

Atcı, 15 Eylül 2014-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31 Temmuz 2017-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 7 Ekim 2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Birazda bunlar yesin.

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Haber YorumlarıMurat denizli:

iş işten gecti zararımız ne olacak borsada

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Bir cebinden aldı diğer cebine koydular değişen nedir?

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıALİ BEY:

Memleket full üst füzey yönetici, garibanlık aynı değişen yok.

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Batuhan mumcu ne oldu. Bu adam ve eşi hic sesleri ve adları yok

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