Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında kritik bir safhaya geçildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadelerinin alınması amacıyla emniyet aracılığıyla 3 kritik isme çağrıda bulundu.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ulaştı.

VATANDAŞ KAPISINDAN GİRİŞ YAPTILAR

Soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla yer alan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, adliyeye protokol veya VIP girişleri yerine vatandaşların kullandığı ana kapıdan giriş yapması dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com