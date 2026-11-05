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Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

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Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş Haber Videosunu İzle
Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek için geldikleri Çağlayan adliyesine vatandaş kısmından giriş yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında kritik bir safhaya geçildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadelerinin alınması amacıyla emniyet aracılığıyla 3 kritik isme çağrıda bulundu.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ulaştı.

VATANDAŞ KAPISINDAN GİRİŞ YAPTILAR

Soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla yer alan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, adliyeye protokol veya VIP girişleri yerine vatandaşların kullandığı ana kapıdan giriş yapması dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
İdris KAŞ:Çok ayip edilmiş,bu cok ayip edene.oysa kirmizi hali serilmeliydi,onurunu kaybetmiş yerlerde surunene
Tüm yorumlar (9)
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıİdris KAŞ:

Çok ayip edilmiş,bu cok ayip edene.oysa kirmizi hali serilmeliydi,onurunu kaybetmiş yerlerde surunene

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben olaya farklı bakıyorum ortaya atılmış günah keçisi yapılmış ama daha yüzlerce fatma hanım gibi hareket etmiş ondan daha üst düzeyde insanlar var bunlar figüran asıl sorumlular daha ortaya çıkmadı.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıEray Barkin:

bu çağrılma da çok şüpheli ve sıfatsız.!!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıfatma çetin:

YAZIKLAR OLSUN SEN VE SENİN GİBİLERE

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarısalihgokcekk:

Başındaki örtüden utan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

nerden girmesi gerekiyordu....asıl insanların anlamadığı şu millet esastır vekil yardımcıdır yani millet millet vekilinden üstündür bunu bi anlaya bilsek herşey çözülür.

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