Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı