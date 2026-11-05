Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi

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Fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne gelen üç ismin ifade işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.

SABAH SAAT 11.00’DE ADLİYEYE GELDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Üç isim, 5 Kasım sabahı saat 11.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta ayrı ayrı ifade veren isimlerin işlemleri saat 20.00 sıralarında tamamlandı.

KAYA ÇİFTİ İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma kapsamında daha önce 7 Ekim’de savcılığa ifade vermişti. İkinci kez ifadeye çağrılan çiftin, Özata Denizcilik hisselerindeki alım satım işlemlerine ilişkin soruları yanıtladığı belirtilmişti.

İlk ifadelerinde hisse alım satımlarını kendi yatırım kararları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini savunan Kaya çifti, herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını belirtmişti.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de sabah saatlerinde adliyeye geldi. Gönül, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 30 Eylül’de de ifade vermişti.

Üç ismin yaklaşık 9 saat süren savcılık ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmadaki adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

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Kaynak: ANKA