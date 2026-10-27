Fon Kanunu maddeleri neler, ödemeler ne zaman yapılacak, kimlere ödeme yapılacak?

Yürürlüğe giren kanunla, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Fonların tasfiyesi SPK’nın gözetim ve denetiminde yürütülecek; ödemelerin takvimine ve usullerine ilişkin ayrıntıları da Kurul belirleyecek. Piyasa dolandırıcılığı gibi fiillere karıştığı tespit edilen kişi ve kurumlara ise ödeme yapılmayacak. İşte Fon Kanunu’nun öne çıkan maddeleri.

FON KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor.

FONLARIN TASFİYESİ NASIL YAPILACAK?

Kanuna göre fonların tasfiyesi, SPK’nın gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. Kurul; tasfiye sürecinin aşamalarını, fon varlıklarının tespitini ve nakde çevrilmesini, değerleme esaslarını, fon pay sahipliğinin belirlenme şeklini, ara ve nihai ödemeleri ve dağıtım sırasını belirlemeye yetkili olacak. Tasfiye ile görevli kuruluşlar ise yatırımcı menfaatini, piyasa koşullarını ve fon varlıklarının korunmasını gözeterek mümkün olan en yüksek ekonomik değeri elde etmek için gerekli özeni gösterecek.

VARLIKLAR NASIL SATILACAK?

Borsada oluşan fiyatın ilgili varlığın gerçek değerini yansıtmadığının ya da tasfiyeyi geciktireceğinin belirlenmesi halinde SPK, geri alım, hakim ortağa satma hakkı, toptan satış ve özel işlem bildirimi gibi yöntemlerin kullanılmasına ve geçici olarak farklı bir fiyat marjı uygulanmasına karar verebilecek. Kurul, tasfiye ile görevli kuruluşların talebi üzerine varlıkların borsa dışında satışına da onay verebilecek. Bu yolla varlık satın alan yatırımcıların, söz konusu varlıkları belirli bir süre borsada satamayacağına da Kurulca karar verilebilecek.

TAHSİL EDİLEN TUTARLAR NE OLACAK?

Tasfiye sürecinde tahsil edilen tutarlar, fonun yönetimi ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye malvarlığına dahil edilecek. Tasfiyenin tamamlanmasından sonra tahsil edilen tutarlar ise mükerrer ödemeye yol açmayacak şekilde geri kazanım hesabına aktarılacak.

KİMLERE ÖDEME YAPILACAK?

Kanun kapsamında, tasfiyesine karar verilen fonlarda payı bulunan yatırımcılar ödemelerden yararlanabilecek. Düzenlemeyle ayrıca, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüdü ya da katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen talimatlar nedeniyle katılma payları bloke edilen yatırımcılar da fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye kapsamına alındı.

KİMLERE ÖDEME YAPILMAYACAK?

Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini, tasfiyesine karar verilen fonlarla birlikte ya da bu fonların iştirakiyle işlediği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Kanuna göre, SPK tarafından belirlenecek fonlarda net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının tasfiye bakiyesinden alacağı ödemelerden mahsup edilecek ve net yatırım tutarının endeksleme uygulanmadan bulunan kısmını geçemeyecek. Para piyasası fonları hariç olmak üzere ara ödeme tutarı, yatırımcının hesabındaki fon katılma paylarının bir önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan toplam değerini de aşamayacak.

NET YATIRIM TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen tutarın yatırımcılara ödenmesi gereken toplam tutarı karşılamaya yetmemesi halinde, ödemelerde yatırımcının net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı, yatırımcının fona yaptığı her bir nakit girişi ve fondan aldığı her bir nakit çıkışı, tasfiye tarihine kadar TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimlerin ortalamasıyla güncellenerek hesaplanacak. Hesaplama, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kanunda ara ödemelerin yapılacağı kesin bir tarih yer almıyor. Ödemelerin takvimi, hangi fonlarda ara ödeme yapılacağı ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Yatırımcıların, ödeme takvimine ilişkin SPK’nın resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.