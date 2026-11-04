Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve eski SPK Başkanı Gönül yarın yeniden ifade verecek

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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla yeniden ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Kaya çifti ve Gönül'ün yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vereceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı