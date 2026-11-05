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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı mı?

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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı mı?
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Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçte kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü. İfadelerin tamamlanmasının ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talep etti.

Fatma Betül Sayan Kaya, "örgüt üyeliği" ve "SPK Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanıp tutuklanmadığına ve fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeler.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI MI?

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında henüz tutuklama kararı verilmedi. Savcılık, eski bakan hakkında "örgüt üyeliği" ve "SPK Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talep etti. Kaya'nın tutuklanıp tutuklanmayacağı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğinin vereceği kararla netlik kazanacak.

İLYAS KAYA VE İBRAHİM ÖMER GÖNÜL İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. İki isim hakkında da kararı sulh ceza hakimliği verecek.

İFADE İŞLEMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim, 5 Kasım sabahı saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta ayrı ayrı ifade veren isimlerin işlemleri saat 20.00 sıralarında tamamlandı.

KAYA ÇİFTİ İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma kapsamında daha önce 7 Ekim'de de savcılığa ifade vermişti. İkinci kez ifadeye çağrılan çiftin, Özata Denizcilik hisselerindeki alım satım işlemlerine ilişkin soruları yanıtladığı belirtildi. Kaya çifti ilk ifadelerinde, hisse alım satımlarını kendi yatırım kararları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini, herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savunmuştu.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de sabah saatlerinde adliyeye geldi. Gönül, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 30 Eylül'de de ifade vermişti.

"163 MİLYONU NEREDEN BULDUNUZ?" SORUSU YANITSIZ KALDI

Adliye binasının girişinde basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Muhabirlerin "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu yanıtsız bırakan çift, doğrudan adliyenin savcılık katına yöneldi. Kaya'nın adliyeye gelirken taktığı ve piyasa değerinin yaklaşık 500 dolar olduğu belirtilen gözlük de sosyal medyada gündem oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Eski bakan, son olarak fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermesi ve hakkında tutuklama talep edilmesiyle gündeme geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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