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Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

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Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
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Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın, Dünya Holding ile SPK'nın fonlarına yönelik tasfiye kararı aldığı Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi nedeniyle başlatıldığı öne sürüldü. Bulls Yatırım Holding'in Dünya Holding'de yüzde 20,45 payı bulunduğu belirtilirken, Güner'in gazeteyi 2024 yılında satın aldığı öğrenildi.

  • Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruştuması kapsamında gözaltına alındı.
  • Bulls Yatırım Holding'in, Dünya Holding'de yüzde 20,45 oranında payı bulunuyor.
  • SPK, daha önce Bulls Portföy bünyesindeki 15 fon hakkında tasfiye kararı almıştı.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı.

Güner'in gözaltına alınmasının, gazetenin bağlı bulunduğu Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi çerçevesinde gerçekleştiği iddia edildi.

İKİ HOLDİNG ARASINDAKİ ORTAKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki sermaye ilişkisi de dikkat çekti.

Bulls Yatırım Holding'in, Dünya Holding'de yüzde 20,45 oranında payının bulunduğu belirtildi.

SPK'nın daha önce Bulls Portföy bünyesindeki 15 fon hakkında tasfiye kararı aldığı bildirilmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından iki holding arasındaki ortaklık ilişkisinin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.

DÜNYA GAZETESİNİ 2024 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Ekonomi haberciliği alanında uzun yıllardır yayın yapan Dünya gazetesi, 2024 yılında Umut Güner tarafından satın alınmıştı.

Gazetenin sahibi olarak bilinen Güner'in gözaltına alınması, devam eden fon soruşturmasının medya sektöründeki bağlantılarını da gündeme getirdi.

Güner'e yöneltilen olası suçlamaların ayrıntılarına ve adli işlemlerin sonucuna ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıismahilturk642:

isimleri açıklayın millet vekilinden hiçmi yok bu fona giren. adalet. olmazsa.çöker.sistem yönetim halk bunu isyiyor.

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Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

daha çok var da açıklanmıyor foncular

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