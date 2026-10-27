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SPK, Tera Yatırım'ın izinlerini iptal etti, yatırımcı tazminine karar verdi

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SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinlerini ve yetki belgesini iptal etti. Kurul, yatırımcıların tazminine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verdi. Ayrıca 5 internet sitesine erişim engeli için hukuki işlem yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verdi.

SPK bültenine göre, kurul sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

50 gerçek kişi hakkında suç duyurusında bulunulmasına, 51 gerçek kişi ve Aura Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine hükmeden SPK, 31 gerçek kişi hakkında lisans iptali cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve şirketin tedrici tasfiyesine hükmetti.

SPK ayrıca Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermayesinin 300 milyon liradan 500 milyon liraya artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanması yönünde karara vardı.

Kaynak: AA
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