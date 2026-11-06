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SPK kapatılan fonlar için Ziraat Bankası'na başvuru gerektiğini bildirdi

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SPK, TEFAS ve TEFAS dışı kanallarda işleme kapatılan fonların yeniden açılmasına ilişkin yanlış yönlendirmeler yapıldığını belirtti. Fonların açılabilmesi için A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün Ziraat Bankası'na başvurması, başvuruların SPK'ya iletilmesi gerektiği açıklandı.

SERMAYE Piyasaları Düzenleme Kurulu (SPK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında işleme kapatılan yatırım fonlarının yeniden alım satıma açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

SPK'dan yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sanal medya paylaşımlarda, TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan yatırım fonlarının yeniden alım satıma açılmasına ilişkin yanlış yönlendirmeler yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlgili fonların TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında işleme açılabilmesi için A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye başvurulması ve söz konusu başvuruların banka tarafından kurulumuza iletilmesi gerekmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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