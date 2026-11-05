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Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama

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Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Haber Videosunu İzle
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kaya çiftinin ifade işlemlerine henüz başlanmazken üç ismin mahkemeye sevk edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

  • Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
  • Kaya çiftinin ifade işlemlerine henüz başlanmadığı, üç ismin mahkemeye sevk edildiği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
  • Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki alım satım işlemlerinden 2 milyar liranın üzerinde haksız kazanç sağladıkları gündeme gelmiş, söz konusu tutarın daha sonra iade edildiği ifade edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadelerine başvurulacağı öğrenilen Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ÜÇ İSİM YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaya çifti ile eski SPK Başkanı Gönül'ün yeniden ifadelerinin alınması kararlaştırıldı. Üç isim, ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

MUHABİRDEN "163 MİLYON" SORUSU

Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'ya bir muhabir, "163 milyonu nereden buldunuz?" sorusunu yöneltti.

İFADE İŞLEMLERİNE HENÜZ BAŞLANMADI

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifade işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi. Öte yandan üç ismin mahkemeye sevk edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

KAYA ÇİFTİ DAHA ÖNCE DE İFADE VERMİŞTİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında 7 Ekim'de de ifade vermişti. Çift, ilk ifadelerinde hisse alım satım işlemleri sırasında herhangi bir özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını savunmuştu.

Kaya çiftine, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri ve sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu.

İlyas Kaya, nisan ayında yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustos ayında, kalanını ise eylül ayında sattığını belirtmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya da aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve eşiyle benzer tarihlerde satış gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Çift, satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini savunmuştu.

2 MİLYAR LİRALIK İADE

Kaya çifti, sermaye piyasası işlemlerinden 2 milyar liranın üzerinde haksız kazanç sağladıkları gündeme gelmişti. Söz konusu tutarın daha sonra iade edildiği ifade eilmişti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Soruşturma sürecinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti üyeliğinden istifa ettiği açıklanmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve partinin yetkili kurullarının tespitleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını belirtmişti.

İnan, "Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Okur 9549:bi de bone takmış ??aman dikkat saçın gözükmesin
Tüm yorumlar (3)
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOkur 9549:

bi de bone takmış ??aman dikkat saçın gözükmesin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarımbaysarisoma:

başörtüsünü bari takma... Müslümanları utandıran alçaklar...

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

gözü duymazlar

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