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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yazılı başvuruların incelenmesinin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Ertan Aydın kimdir, ne iş yapıyor? Ertan Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ERTAN AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ertan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular incelendi. İncelemelerin ardından toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun ilk aşamasında 26 şüpheli yakalanırken, aranan diğer 5 kişinin de bugün gözaltına alındığı belirtildi. Son aşamada gözaltına alınan kişilerin kimlikleri arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın'ın yanı sıra Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım'ın da bulunduğu öğrenildi.

Verilen bilgilerde, gözaltı kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma ve SPK tarafından iletilen raporlarla bağlantılı olduğu aktarılıyor. Ancak soruşturmadaki isnatların ayrıntıları ve Ertan Aydın'a yöneltilen özel suçlamalar hakkında paylaşılan bilgilerde ek bir açıklama bulunmuyor.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

Ertan Aydın, 1971 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Siyaset bilimi alanında eğitim alan Aydın, akademik kariyerinin ardından siyasi danışmanlık görevlerinde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığını üstlenen Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de aynı görevini sürdürdü.

İlkokul eğitimini Almanya'da tamamlayan Ertan Aydın, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gördü. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) tamamlayan Aydın, doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden aldı.

Akademik çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Aydın, 2000-2003 yılları arasında Harvard ve Dartmouth üniversitelerinde araştırmacı olarak görev yaptı. Ardından 2004-2011 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Aydın, 2011 yılında doçent unvanını aldı.

Ertan Aydın'ın siyasi kariyerindeki önemli görevlerden biri, 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığına atanması oldu. Aydın, bu görevi Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de sürdürdü.

Eski AK Parti milletvekili olarak da bilinen Aydın, akademik geçmişi ve siyasi danışmanlık görevleriyle öne çıktı. Bunun yanı sıra araştırma alanında da çalışmalar yürüten Aydın, Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer aldı.

ERTAN AYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Ertan Aydın, siyaset bilimi alanındaki akademik çalışmaları ve siyasi danışmanlık görevleriyle tanınıyor. Kariyeri boyunca üniversitelerde öğretim üyeliği ve araştırmacılık yapan Aydın, daha sonra siyasi görevlerde bulundu.

2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak görevlendirilen Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de bu görevine devam etti. Akademik çalışmalarının yanı sıra Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer alan Aydın'ın yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunuyor.

Aydın'ın günümüzde yürüttüğü mesleki görev veya mevcut çalışma durumu hakkında verilen bilgilerde ayrıca bir açıklama yer almıyor.

ERTAN AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Ertan Aydın, 1971 yılında doğdu. Doğum yılı esas alındığında 2026 yılı itibarıyla 54 veya 55 yaşındadır. Doğum günü ve ayına ilişkin bilgi paylaşılmadığından kesin yaşı belirlenemiyor.

ERTAN AYDIN NERELİ?

Ertan Aydın, Ardahan doğumludur. 1971 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Aydın, ilkokul eğitimini Almanya'da tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini ise İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sürdürdü. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, doktora eğitimini de Bilkent Üniversitesinde tamamladı.